Galaxy A42 5G ad un prezzo imperdibile nelle offerte giornaliere Mediaworld!

Prima di addentrarci nel weekend, nonché verso la fine di febbraio, diamo un’occhiata alle offerte giornaliere di Mediaworld, cariche come sempre di tanti prodotti interessanti venduti ad un prezzo bassissimo, tra cui non mancano piccoli elettrodomestici, smart tv e, ovviamente, smartphone, con sconti che spesso possono superare anche il 50%. Come se ciò non bastasse, vi ricordiamo inoltre che su Mediaworld potrete scegliere di pagare anche con comode rate a tasso zero, così da poter sfruttare un’offerta su un eventuale articolo costoso anche se il budget non ve lo permetterebbe. Le offerte di questa iniziativa, però, saranno valide solo per 24 ore e termineranno alla mezzanotte di oggi, quindi non bisogna indugiare troppo qualora siano presenti uno o più prodotti di vostro gradimento.

Tornando ai prodotti in sconto, anche oggi il catalogo del portale è molto variegato ma, tra i numerosi prodotti in offerta, abbiamo deciso di segnalarvi il Samsung Galaxy A42 5G, uno smartphone presentato da poco e con l’obiettivo di portare il 5G in un dispositivo dal prezzo abbordabile e, dunque, alla portata dei più, visto il suo prezzo di partenza di 399,00€, oggi ribassato a soli 249,99€!

Per garantire un’ottima ricezione della rete 5G, il Samsung Galaxy A42 5G si affida al chip Snapdragon 750, lo stesso processore presente forse nel più blasonato Xiaomi M10 10T Lite. Ad accompagnarlo ci sono 4GB di RAM e 128GB di spazio interno espandibili tramite MicroSD. Il display è un Super AMOLED da 6,6 pollici e anche se la sua risoluzione nativa non è tra le più alte, si dimostra uno schermo di ottima qualità con colori molto equilibrati e naturali.

Anche se si tratta di un dispositivo accessibile ad un pubblico ampio, la parte multimediale non è stata sacrificata, dal momento che sono presenti ben 4 sensori posteriori con il principale da 48MP, capace di scattare foto ad una qualità più che discreta in relazione al prezzo. Ottima anche la batteria da 5.000 mAh, che vi assicurerà un’autonomia degna di nota, resa ancora più interessante dalla presenza in confezione di un caricabatterie rapido da 15W. Insomma, con questo specifico modello, anche Samsung è riuscita a portare un dispositivo 5G valido ad un prezzo alla portata di chiunque e con l’ausilio di Mediaworld, che ne abbassa il prezzo in maniera notevole, diventa ancora più semplice portarselo a casa.

