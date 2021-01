GeekMall: tante imperdibili offerte per allenarti in casa!

Gli sportivi e amanti della palestra non stanno passando bei periodi a causa delle continue limitazioni imposte dal lockdown, ed ecco perché potrebbe rivelarsi interessante dare un’occhiata alle offerte di GeekMall, che permettono a coloro che vogliono rimanere in forma di usufruire di sconti importanti su tutta una serie di attrezzi che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obbiettivi direttamente da casa.

Con ogni probabilità, il tapis roulant è l’attrezzo per eccellenza per allenarsi a casa per moltissime persone, dal momento che permette a qualsiasi muscolo del corpo di allenarsi, ed ecco perché, tra i numerosi prodotti in offerta, abbiamo deciso di segnalarvi lo Xiaomi Walking Pad R1 Pro che, con uno sconto di ben 110€, si rivela una delle migliori offerte che GeekMall ha messo in atto per gli sportivi, proponendo questo specifico modello a 589,00€ invece di 699,00€.

Come sappiamo, sul mercato ci sono una miriade di modelli simili, ma pochi possono vantare l’anima smart, nonché il rapporto qualità-prezzo, di Xiaomi Walking Pad R1 Pro. Con questo prodotto, l’intento del produttore è proprio quello di facilitare l’allenamento tra le mura domestiche, senza la necessità di spendere migliaia di euro per attrezzature che occupano l’intera stanza, tant’è che la velocità massima raggiungibile è pari a 10 km/h, il che corrisponde a correre con un passo importante. Il potente motore da quasi 1.000W garantisce risultati di allenamento eccellenti, sia per jogging sia per una semplice camminata veloce, non avvertendo il minimo di difficoltà neanche dopo lunghe sessioni di allenamento. Compatto e pratico, lo Xiaomi Walking Pad R1 Pro supporta un peso fino a 110 kg e può essere comodamente ripiegato quando non lo si utilizza, diventando così compatto da poterlo posizionare in un angolo senza dare fastidio.

Dotato di molteplici meccanismi di sicurezza, il controllo dei dati relativi al vostro allenamento avviene tramite uno schermo a LED particolarmente luminoso e come ciliegina sulla torta vi è la possibilità di salvare e monitorare i vostri progressi tramite l’applicazione ufficiale. Insomma, se pensavate che allenarsi da casa sarebbe stato impossibile durante questo brutto periodo, vi sbagliavate, dal momento che le soluzioni sono numerose, cosi come le opportunità di portarsi a casa prodotti validi a prezzi convenienti.

Arrivati a questo punto, non ci resta altro che invitarvi a visitare la pagina dedicata per scoprire tutti gli altri attrezzi scontati che vi permetteranno di allenarvi da casa in modo semplice ma efficace.

