Geox: saldi fino al 50% + extra 10% acquistando 2 o più articoli

In cerca di un paio di ottime scarpe con cui accompagnarvi questa estate? Allora non andate oltre, perché vi segnaliamo che sullo store di Geox hanno preso il via una serie di ottime offerte dedicate alle calzature del popolare brand italiano, con sconti che possono arrivare anche al 50%! Un’offerta che di per sé, è già ottima, ma che viene ulteriormente amplificata dalla possibilità di ricevere persino un extra sconto del 10%, acquistando 2 o più articoli dal portale!

Una promozione semplice ma accattivante, che non richiederà altro che l’inserimento dei prodotti nel carrello dove, senza il bisogno di alcuno sconto, si potrà poi ottenere il prezioso sconto direttamente al momento del pagamento! Il bello è che la promo non pone particolari vincoli in termini di misure e stile, in quanto i prodotti aderenti alla promo sono davvero numerosissimi, e riguardano tantissime calzature, sia primaverili che estive, sia per adulti che per bambini!

Un affare a nostro giudizio, specie considerando che se parliamo di Geox, parliamo di uno dei brand numero uno in Italia (ed in Europa) in termini di calzature, vista non solo la variegatura di stili, forme e colori, ma anche e soprattutto per l’ormai celebre capacità di traspirazione della suola che, tuttavia, non permette l’ingresso dell’acqua nella scarpa, permettendo al piede di restare fresco ma asciutto, e favorendo così anche la buona salute della pelle e della pianta.

Ciò è possibile grazie alla cura nella scelta dei materiali da parte di Geox, nonché agli sforzi dell’azienda in termini di ricerca e sviluppo che, nel tempo, hanno portato alla creazione ed il perfezionamento della tecnologia “mesh 3D”, che permette all’azienda di confezionare le proprie calzature in una gomma ammortizzata che incentiva la traspirabilità, rendendo la suola solida, comoda ma impermeabile, pur senza disperdere il calore in inverno.

Insomma, Geox è una scelta sensatissima, sia in estate che in inverno, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di non lasciarvi scappare la possibilità di acquistare uno degli ottimi articoli del brand, specie considerati gli sconti che, di base, arrivano anche fino al 50%! A questo punto, complice una selezione di prodotti promozionabili davvero molto estesa, vi rimandiamo direttamente all’intera proposta di scarpe Geox in promozione, così che possiate scegliere quella che meglio si addice ai vostri gusti ed al vostro stile. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

