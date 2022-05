Se vi serve un password manager in grado di mantenere al sicuro le vostre password e volete affidarvi a una soluzione a pagamento approfittando di un’offerta vantaggiosa, allora consigliamo di valutare la proposta di Dashlane che, fino al 31 maggio, permetterà di acquistare le sua versione Premium a metà prezzo, grazie al codice sconto “MemorialDay22“.

La promozione sarà valida sia sul piano mensile che su quello annuale, rispettivamente da 5,49€ e 52,99€. I prezzi citati verranno tagliati del 50% al momento del checkout, consentendovi di acquistare un ottimo software per la gestione delle password a una cifra davvero irrisoria. Si parla infatti di pochi euro al mese, una spesa che influenzerà davvero poco il vostro budget mensile, ma che assicurerà una serie di certezze relative alla sicurezza sul web, ormai da tempo fondamentale sia per privati che aziende.

Oltre al salvataggio delle vostre password, Dashlane compilerà automaticamente i dati di accesso qualora occorra eseguire il login, lasciando a voi solo il compito di cliccare sul pulsante dedicato. Dashlane consentirà inoltre di generare nuove password, utile nel caso non abbiate la minima idea se la vostra password è efficace o meno, e lo farà tenendo in considerazione i principali fattori relativi alla sicurezza, come la lunghezza e la presenza di caratteri speciali.

Il numero di password che potrete generare sarà illimitato, così come quello dedicato ai vostri dati personali, inclusi i metodi di pagamento. Il software è progettato poi per avvisarvi in tempo reale in caso di violazioni anomale, permettendovi di prendere provvedimenti tempestivamente. La compatibilità è completa, in quanto sono supportati Windows, MacOS, iOS, Android e i principali browser web come Chrome, Safari, Edge e Firefox.

Segnaliamo, infine, la possibilità di provare il software in maniera gratuita, un ottimo modo per farsi un’idea delle potenzialità di questo password manager, scegliendo in seguito di abbonarsi alla versione Premium. Vi ricordiamo che lo sconto del 50% sarà valido fino al 31 maggio, quindi non indugiate troppo!

Per scoprire tutte le informazioni necessarie su questo password manager e sulle offerte in corso in questo periodo, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata e di scegliere l’abbonamento migliore secondo le vostre specifiche necessità.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!