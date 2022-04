Se siete alla ricerca di un titolo variegato e divertente con cui divertirvi su PlayStation 5, allora non potete davvero lasciarvi scappare l’offerta che vi proponiamo oggi grazie ad eBay e che, per altro, è anche limitatissima nelle scorte, motivo per cui val la pena fiondarsi subito a completare l’acquisto!

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è in sconto a soli 49,99€ l’ottimo Ghostwire Tokyo, titolo dalle tinte horror arrivato sul mercato da meno di un mese, e subito distintosi per il suo stile accattivante e dinamico, per certi versi molto diverso dai tipici canoni del genere horror.

Ambientato in una Tokyo assediata dagli spiriti maligni, Ghostwire Tokyo è l’ultimo progetto di Shinji Mikami, già padre della serie di Resident Evil, e già da qualche anno alle prese con diverse nuove IP, non ultima The Evil Within.

Con Ghostwire Tokyo, Mikami sviluppa il suo primo titolo in prima persona: un titolo free roaming dalle tinte horror, con un gusto tipicamente nipponico, e le cui creature rievocano spettri, spiriti e suggestioni tipici del folclore nipponico.

La nostra missione? Sconfiggere una misteriosa setta che pare essere al centro degli accadimenti che hanno portato Tokyo ad essere invasa dai mostri, che hanno ormai sostituito l’intera popolazione, lasciando spazio solo a qualche animale randagio. Nei panni di Akito, unico sopravvissuto in città, ed accompagnati dallo spirito del cacciatore di mostri KK, dovremo quindi farci strada tra frotte di nemici, in quello che è un titolo dal sapore fortemente action ed esplorativo.

Arrivato sul mercato da pochissimo, e premiato dalla nostra redazione con un sonoro 7,8, Ghostwire Tokyo è stata la sorpresa di questa prima parte dell’anno e, venduto al prezzo di 49,90€ è certamente un titolo da non lasciarsi scappare!

