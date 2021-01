Gioca per ottenere subito fino a 30€ di sconto sull’acquisto dei nuovissimi Oral-B iO!

Vi segnaliamo che su Amazon sono tornate le offerte dedicate agli spazzolini elettrici e, in particolare, alla gamma iO di Oral-B, ovvero gli spazzolini di nuova generazione creati da marchio statunitense, ed arrivati sul mercato solo lo scorso anno. Diverse le proposte in sconto ma la particolarità della promozione è un’altra! Visitando la pagina Amazon dedicata alla promozione, infatti, potrete partecipare ad una serie di 3 giochi interattivi direttamente presenti sulla pagina, grazie al quale potrete ottenere un codice sconto per un valore massimo di 30€ da poter utilizzare per acquistare il vostro prossimo spazzolino!

Il codice sconto si ottiene immediatamente alla conclusione dei 3 mini giochi e, qualora non doveste riuscire nell’intento di ottenere l’importo massimo da 30€, potrete anche riprovare a giocare subito per migliorare il vostro punteggio, ed accedere così al bonus.

Un’iniziativa semplice e intrigante, che potrebbe rappresentare uno sprono in più per acquistare uno dei migliori spazzolini elettrici del mercato! Combinando una nuova testina rotonda con delle delicate micro-vibrazioni, la gamma Oral-B iO garantisce una pulizia perfetta ma delicata, pensata ad esempio per chi soffre di problemi dovuti alla delicatezza delle proprie gengive, evitando così fastidiosi problemi come il sanguinamento. Progettati con un cuore smart, la gamma di spazzolini Oral-B iO permette un monitoraggio continuo delle attività di pulizia dei denti, e grazie all’intelligenza artificiale integrata e ad un comodo display interattivo a colori, offrono un controllo chiaro ed in tempo reale della pulizia, segnalando informazioni utili come durata del lavaggio, pressione e batteria residua.

Muniti di ben 7 modalità smart (a seconda del modello), la gamma Oral-B iO è in grado di connettersi con il vostro smartphone tramite app, per garantirvi un quadro chiaro e completo dei vostri progressi nella pulizia dentale, aiutandovi così a raggiungere più facilmente (e soprattutto con cognizione di causa) i vostri obiettivi nell’ambito dell’igiene dentale. Insomma, stiamo parlando di spazzolini elettrici davvero al top e per questo venduti a prezzi non sempre accessibili. Proprio per questo vi invitiamo a cogliere al volo questa offerta che, proponendo spazzolini ad un prezzo già scontato, grazie al gioco online messo a disposizione sulle pagine di Amazon, vi offrirà anche un ulteriore sprono per l’acquisto.

Di seguito, dunque, vi proponiamo l’intera gamma di offerte Oral-B iO su Amazon, ben chiaro che sono ancora molte le proposte in sconto dedicate al mondo degli spazzolini elettrici, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

