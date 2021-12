Giochi Uniti: scopri le offerte di Natale sui giochi da tavolo!

Ancora alla ricerca dei regali di Natale perfetti? Allora perché non date un’occhiata a questa nuova offerta Amazon, che coinvolge alcuni dei più bei giochi da tavolo distribuiti da Giochi Uniti, ed include pietre miliari del divertimento in scatola!

I prezzi? Assolutamente accessibili, specie considerando l’enorme domanda che, in questo periodo, si genera attorno ai giochi da tavolo di ogni tipo, la qual cosa non fa che assottigliarne le scorte nei negozi… ed aumentarne i prezzi! Su Amazon, invece, i prezzi non salgono, semmai scendono, come è il caso dello splendido Talisman, un vero e propri “cult” nel mondo dei giochi in scatola, che viene oggi venduto al prezzo di 45,99€, contro i 49,99€ del prezzo originale.

Amatissimo in tutto il mondo, ed in grado di restituire le medesime sensazioni di avventura tipiche dei giochi pen & paper, Talisman può essere considerato, alla larga, come una sorta di “Dungeons & Dragons in scatola”, tant’è che vi offrirà un’esperienza ruolistica di tutto rispetto, mettendovi nei panni di un avventuriero in un gruppo che può contenere fino ad un massimo di 6 giocatori, con ben 11 classi selezionabili!

L’obiettivo? Recuperare un leggendario talismano magico, destreggiandosi tra mostri, trappole e incantesimi oscuri, in quella che un’avventura che può essere giocata e rigiocata una mezza infinità di volte, non solo grazie alle regole di base del gioco (ed ai suoi numerosi personaggi selezionabili), ma anche grazie alle espansioni arrivate negli anni sul mercato, come “Talisman: Le lande montuose“, che estende l’esperienza di gioco con nuovi mostri, nuovi personaggi, ed uno scenario.

E sappiate che siamo solo all’inizio! Talisman, infatti, è solo uno dei titoli Giochi Uniti in sconto su Amazon in queste ore! A questo proposito, il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata direttamente alla pagina Amazon dedicata alle offerte, dove potrete scoprire tutti, ma proprio tutti i titoli in offerta!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!