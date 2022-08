GameStop ha deciso di riscaldare ulteriormente queste prime settimane di agosto proponendo in fortissimo sconto le migliori esclusive PlayStation sia per PS4 che per PS5. Una lunghissima carrellata di offerte, con grandissimi giochi a partire da meno di 10 euro, che resteranno valide fino al prossimo 14 agosto. Insomma, se volete approfittarne è decisamente il caso di farlo ora.

God of War PC

Alcuni esempi di queste offerte? I grandi capolavori come God of War e Bloodborne, ma anche Horizon Zero Dawn, sono scontati a soli 9,98 euro, mentre il più recente The Last of Us 2 è disponibile all’incredibile prezzo di 19,98 euro. Da non dimenticare sono poi Marvel’s Spider-Man, Shadow of the Colossus e tutti quei giochi che hanno reso grande PS4.

Siete dei possessori di PS5 e volete godervi al massimo la nuova ammiraglia di casa Sony? Nessun problema: potete approfittare delle offerte GameStop sui giochi PlayStation portandovi ad esempio a casa l’ottimo remake di Demon’s Souls o Ratchet & Clank Rift Apart a soli 49,98 euro l’uno, mentre la raccolta Uncharted L’eredità dei Ladri può essere vostra ad appena 29,98 euro. Insomma, tante grandi occasioni a dei prezzi a dir poco interessanti.

Per rimanere aggiornati su tutte le migliori scontistiche, che non si esauriscono ovviamente a quelle GameStop dedicate ai titoli PlayStation, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buon shopping!

