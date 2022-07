Finalmente ci siamo: dopo una lunga, lunghissima attesa Sony ha finalmente svelato la data di lancio ufficiale di quello che è molto probabilmente il videogioco più atteso di questo 2022. Stiamo ovviamente parlando di God of War Ragnarok, con la seconda avventura in terre norrene di questo filone della celebre saga che arriverà finalmente su PS4 e ovviamente PS5 il prossimo 9 novembre 2022. Ancora diversi mesi ci separano quindi da questo desideratissimo titolo, con l’attesa che può però fortunatamente essere ingannata prenotandolo fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Oltre alla classica Standard Edition, che vi permetterà di godere completamente del gioco al minor prezzo possibile, Sony e Santa Monica Studios lanceranno sul mercato per God of War Ragnarok anche due enormi edizioni limitate, pensate per accontentare anche il più esoso dei collezionisti.

Collector’s Edition

God of War Ragnarock La Collector’s Edition di God of War Ragnarok contiene al suo interno un codice per scaricare il titolo su PS4 e PS5, una steelbook vuota con delle rappresentazioni dell’Orso e del Lupo, due figure da 5 cm, dei contenuti digitali, un set di dadi nanici con finitura effetto legno racchiusi in un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil e, infine, una riproduzione del Martello Mjölnir di 40 cm. Un’edizione coi fiocchi, destinata a diventare un gran bel pezzo da collezione.

Jötnar Edition

God of War Ragnarock Se siete dei fan sfegatati del gioco non potrete invece non fare vostra la Jötnar Edition di God of War Ragnarok. Al suo interno sono presenti, oltre ai contenuti che abbiamo imparato a conoscere nella Collector’s Edition, anche un vinile da 18 cm con le tracce del gioco, un set di tre spillette, l’anello Draupnir con tanto di sacchetto e la mappa in tessuto di Yggdrasil. Unica differenza con la Collector’s Edition sono i dati di Brok, che vanno a sostituire quelli nanici della precedente edizione.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!