eBay ha deciso di mettere in ribasso moltissimi articoli tech e smart home, ma tra i molti, l’ottimo assistente vocale e speaker Google Nest Audio è quello che vi garantisce il rapporto qualità/prezzo migliore! Sulla piattaforma, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 44,90€ invece di 99,90€, dunque con uno sconto del 55%!

Google Nest Audio vi garantisce un suono pieno e avvolgente ma, soprattutto, è la proposta ideale per gestire al meglio i vostri dispositivi smart in una manciata di secondi. Dato che si tratta di un’offerta così valida che, proprio per questo, potrebbe terminare da un momento all’altro, vi consigliamo di portare a casa il vostro dispositivo quanto prima!

Stiamo parlando di un dispositivo in grado di offrirvi un audio straordinario per adattarsi perfettamente a ogni ambiente e a qualsiasi cosa abbiate deciso di ascoltare. Così la musica sarà ancora più avvolgente e l’audio delle notizie, della radio e degli audiolibri sarà più chiaro e distinto che mai! Ovviamente, potrete riprodurre in streaming alcuni dei servizi più diffusi, semplicemente chiedendo a Google di farvi ascoltare canzoni, playlist oppure la radio.

Da menzionare anche che avrete la possibilità di chiedere a Google informazioni su meteo, notizie e molto altro ancora, nel corso della giornata. In questo modo potrete rimanere sempre informati ma con il massimo comfort! Come già anticipato nell’introduzione, se in casa disponete di altri dispositivi intelligenti come luci, allarmi di sicurezza, termostati, smart TV o altro, grazie a Google Nest Audio potrete gestirli rapidamente, sfruttando semplicemente dei comandi vocali!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!