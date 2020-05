Google Nest Mini scontato del 50% su eBay!

Vi segnaliamo che su eBay è tornata disponibile l’ottima offerta relativa l’acquisto di Google Nest Mini, ovvero il piccolo dispositivo domotico noto precedentemente noto come “Google Home Mini”, e poi ribattezzato “Nest” attorno al novembre 2019 in un evento Google tenutosi a New York.

Ebbene, il piccolo e utile apparecchio smart è tornato in sconto del 50% su eBay, proponendo al prezzo eccezionale di soli 29,90€! Un vero e proprio affare, che vi permetterà di entrare in modo semplice ed economico nel mondo della domotica. Compatto e rotondo, con la parte superiore ricoperta in tessuto e base in policarbonato. Nest Mini integra altoparlanti con driver da 40 mm oltre che, ovviamente, il supporto ad Assistente Google, così da diventare il punto di riferimento per ciò che concerne il controllo domotico dei vari dispositivi compatibili presenti in casa.

Un dispositivo piccolo ma efficiente, principale concorrente di Amazon Alexa e venduto, per altro, ad un prezzo molto competitivo: appena 59 euro, spesso scontati e oggi più che mai abbordabili grazie all’offerta di eBay che, come potete constatare, ha tagliato il prezzo di Nest Mini di un buon 50%, rendendolo disponibile ad appena 29,90€! Un prezzo ottimo, per un dispositivo che riesce a rendersi utile in tantissime occasioni specie se, come noi, avete la passione per i dispositivi IOT ed avete bisogno di un’interfaccia per poter controllare le varie componenti della vostra casa, dalle luci all’aspirapolvere robot.

» Clicca qui per acquistare Google Nest Mini a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!