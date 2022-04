Con l’arrivo della nuova stagione è sempre tanta la voglia di rinnovamento, in particolare quando pensiamo di mettere mano al nostro guardaroba e ci tuffiamo alla ricerca di tante nuove offerte dedicate all’abbigliamento. Se siete tra coloro che desiderano dare un tocco tocco elegante e raffinato ai propri outfit, il marchio Gutteridge vi propone degli sconti davvero interessanti sulla propria linea primaverile, con tantissimi capi in saldo del 55%!

In oltre 140 anni di storia, il marchio Gutteridge ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per lo stile e l’eleganza della moda uomo, instaurando nel cuore di Napoli un’attività sartoriale storica, capace di unire la tradizione italiana e quella anglosassone. Queste offerte rappresentano quindi un’occasione eccezionale per acquistare capi di grande prestigio a un prezzo davvero conveniente, tenendo ben presente che si tratta di saldi validi fino ad esaurimento scorte!

Le collezioni Gutteridge sono ideate per trasmettere una forte identità, andando a creare una nuova forma di stile per l’uomo contemporaneo, sempre alla ricerca di capi di grande qualità produttiva ma che possano fare da ponte tra tradizione e modernità. Le maglie girocollo, realizzate in una morbida miscela di cotone, seta e cashmere, offrono semplicità ed eleganza al tempo stesso, risultando comode e fresche grazie al leggero tessuto. Sono disponibili in 30 colori diversi, ed è possibile acquistarle al prezzo di soli 29,00€, con un risparmio di ben 36,00€ rispetto all’originale listino di 65,00€

Chi desidera un tocco di classe in più, troverà interessanti Giacca e Pantaloni a quadri in misto lana Marlane, una tessitura che dona al tessuto di lana, cotone e lino un caratteristico motivo a quadri ricco di personalità. Entrambi i capi sono in questo momento fortemente in sconto, ed è possibile acquistare la giacca a soli 159,00€, risparmiando ben 106,00€ sul prezzo di listino, mentre i pantaloni sono disponibili al prezzo di 79€, con uno sconto del 40% rispetto al tradizionale listino di 132,00€.

Questi sono solo alcuni dei tanti capi disponibili in una promozione valida fino ad esaurimento scorte, di cui approfittare il prima possibile anche grazie alla possibilità offerta dal servizio Klarna, integrato nello shop di Gutteridge, che vi consente di dilazionare il pagamento in tre comode rate senza interessi!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!