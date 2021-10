Hai solo 5 giorni per acquistare questa smart TV Hisense 4K da 65″ scontata di 300€!

Lo Switch Off TV vi da dei grattacapi perché non avete ancora trovato la TV giusta per voi? Siete alla ricerca di una smart TV con tutti i crismi, ma vorreste risparmiare qualche soldo sull’acquisto? Allora fermatevi, perché questo articolo potrebbe fare al caso vostro!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è in sconto la splendida smart TV 4K da 65″ Hisense 65U88GQ, che dagli originali 1.399,00€ è stata ribassata a soli 1.099,00€, con uno sconto applicato pari a 300€! Un affarone che, tuttavia, dovrete cogliere davvero al volo, giacché questa smart TV sarà in sconto solo per i prossimi 5 giorni, o comunque fino alla fine delle disponibilità di Amazon.

Insomma: se non vorrete perdere l’opportunità di portarvi a casa questo televisore di grande formato, vi suggeriamo davvero di correre su Amazon a completare il vostro acquisto, anche e soprattutto considerando che non parliamo di un prodotto di scarsa qualità, ma di una smart TV con tutti i crismi!

La Hisense 65U88GQ, infatti, si distingue anzitutto per un pannello ULED di grandissimo pregio, progettato per garantire una visione ottimale sia che si fruisca di contenuti cinematografici che ci si dedichi al gaming, giacché il display offre un ridottissimo imput lag e una regolazione in tempo reale delle impostazioni video.

Il merito è della potenza sprigionata dal processore Hi-View Engine di Hisense, che lavora costantemente per ottimizzare ogni aspetto dell’immagine, dal colore al contrasto, sino ai fotogrammi a schermo, così che l’esperienza visiva sia sempre ai massimi livelli! Come se non bastasse, la Hisense 65U88GQ è inoltre dotata di tecnologia Dolby Vision HDR, che offre una regolazione in tempo reale in base alla luminosità ambientale, con picchi fino a 1000nit, senza contare il supporto della tecnologia Quantum Dot Colour, che offre colori realistici e appaganti, grazie ad un bilanciamento in tempo reale capace di scegliere tra oltre 1 miliardo di sfumature di colore possibili!

Tecnologicamente avanzata, e dotata persino di Alexa, nativamente inserita all’interno della TV, la Hisense 65U88GQ si propone, inoltre, con altre chicche atte a portare l’esperienza visiva ai massimi livelli, come ad esempio la compatibilità con il sistema Dolby Atmos, o la rilevazione automatica del segnale proveniente dagli eventi sportivi, che permette alla TV di regolare automaticamente l’uscita video di modo che le immagini siano estremamente fluide e godibili o, ancora, l’otima modalità gaming, che riduce automaticamente la latenza video per offrire un’esperienza di gioco fluida, e priva di sbavature.

Insomma, la smart TV Hisense 65U88GQ da 65″ è una vera chicca tecnologica! Un prodotto davvero eccezionale che, scontato oggi di ben 300€, può facilmente sposare le esigenze anche dell’utente più esigenze, grazie ad una serie di intuizioni e feature tecnologiche che, ne siamo certi, faranno la differenza per molti appassionati di cinema e gamer.

Un acquisto consigliatissimo che, in ogni caso, è solo uno dei tanti prodotti in sconto oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche a quella che è la pagina Amazon dedicata alle offerte del giorno, così che possiate dare un’occhiata a tutti gli affari che lo shop proporrà di questa giornata.

