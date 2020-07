Hearthstone – L’Accademia di Scholomance: risparmia sulla nuova espansione con gli Amazon Coins!

Blizzard si prepara finalmente a mostrare le primissime carte della nuova espansione di Hearthstone, ovvero l’attesa “L’Accademia di Scholomance”, il cui reveal culminerà con una diretta streaming che si terrà il 29 luglio alle 19:00 sul canale Twitch ufficiale del gioco.

Come saprete, l’espansione L’Accademia di Scholomance verrà pubblicata il prossimo 6 agosto, ed includerà ben 135 nuove carte di cui 40 saranno le nuove carte Bi-classe, ovvero basate su strategie comuni condivise tra le classi, per un totale di 10 diverse combinazioni. L’espansione, inoltre, includerà una nuova abilità per armi e servitori chiamata “Impulso Magico”, sostanzialmente un effetto che potrà essere attivato una volta sola per carta dopo aver lanciato una magia. Infine, l’espansione introdurrà un nuovo tipo di carte magia, ovvero gli Studi, carte con rinvenimento che abbassano il costo in mana della carta così ottenuta, a patto però che sia dello stesso tipo.

Se, come noi, non vedere l’ora di testare a fondo le nuove meccaniche di questa espansione, allora sarete già prontissimi ad acquistare i nuovi pacchetti espansione che, come sempre, potrebbero richiedere un esborso non proprio accessibile per completare l’intera collezione. Per vostra fortuna però, c’è un modo per risparmiare un bel po’ di soldi sull’acquisto, e questo è certamente tramite l’uso degli Amazon Coins.

Tramite gli Amazon Coins, ad esempio, potrete acquistare il Mega Pack de L’Accademia di Scholomance al prezzo speciale di soli 69,00€, con un risparmio di ben 11 euro rispetto agli 80,00€ del prezzo originale. E non è tutto! Perché convertendo il vostro denaro in Amazon Coins avrete sempre e comunque un vantaggio in termini di acquisto per pacchetti ed espansioni del gioco potendo, ad esempio, acquistare la bellezza di 55 pacchetti della nuova espansione in versione preorder a soli 42,50€, invece dei 50,00€ del prezzo proposto da Blizzard!

Come usare gli Amazon Coins

Vediamo insieme come utilizzare correttamente gli Amazon Coins per acquistare i nuovi pacchetti espansione di Hearthstone:

Scaricate l’Amazon Appstore sullo smartphone o sul tablet Android; Tramite l’Amazon Appstore scaricate Hearthstone (se avevate già scaricato Hearthstone da un altro store, dovrete prima di tutto disinstallarlo); Acquistate gli Amazon Coins nella quantità che preferite; Avviate Hearthstone ed eseguite gli acquisti nel gioco tramite gli Amazon Coins (occhio a selezionare l’apposita opzione di pagamento);

