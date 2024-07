Sotto i 500€, questa grande TV da gaming è migliore di tanti monitor

Con la possibilità di acquistare una smart TV da gaming di fascia media, anche di grandi dimensioni come 55 pollici, molti monitor da gaming potrebbero perdere parte del loro fascino. Questo perché una TV offre una maggiore versatilità. Se oltre a guardare la TV in modo tradizionale, desiderate usarla anche per il gaming, la TCL 55T8A è un'ottima scelta. Amazon la propone per la prima volta a soli 499,90€, scendendo così sotto la soglia psicologica dei 500€.

TCL 55T8A, chi dovrebbe acquistarla?

La TCL 55T8A è una smart TV QLED da 55” che si rivolge a chi desidera un'esperienza di visione immersiva, grazie alla sua capacità di offrire immagini brillanti e altamente dettagliate. Dotata di tecnologia all’avanguardia come il Full Array Local Dimming e il 4K HDR PRO, questo modello è capace di riprodurre un’infinità di colori e sfumature, rendendo ogni scena realistica.

La presenza del Dolby Atmos garantisce, inoltre, un'esperienza sonora intensa e coinvolgente, ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono rinunciare al comfort di casa propria. Con un refresh rate di VRR 144Hz, la TCL 55T8A soddisfa anche le esigenze degli amanti dei videogiochi, garantendo una fluidità di immagine indiscutibile anche nelle scene d'azione più intense.

L’integrazione di Google TV offre un intrattenimento semplice e illimitato, mentre il controllo vocale hands-free attraverso Google Assistant e la compatibilità con Alexa elevano ulteriormente il livello di comodità e l'interattività smart. In promozione a 499,90€, risulta essere una scelta ottimale per chi è alla ricerca di una TV all'insegna della qualità al giusto prezzo.

