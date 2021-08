Hearthstone Uniti a Roccavento: risparmia sulla nuova espansione con gli Amazon Coins!

Oggi esce finalmente sul mercato Hearthstone Uniti a Roccavento, nuova attesissima espansione del celeberrimo card game di Blizzard contenente ben 135 carte, oltre che numerose altre novità. Un contenuto aggiuntivo di tutto rispetto, su cui è possibile risparmiare diversi euro grazie agli Amazon Coins. Siete pronti a trovare le migliori carte dell’espansione?

I pacchetti e i vari contenuti di Hearthstone Uniti a Roccavento possono essere infatti ottenuti fin da subito con un gran risparmio grazie agli Amazon Coins. Ecco come fare:

Scaricate l’Amazon Appstore sul vostro smartphone o tablet Android; Scaricate Hearthstone dall’Amazon Appstore (se sul vostro dispositivo avete Hearthstone proveniente da un altro store, dovete prima di tutto disinstallare la versione precedente); Acquistate gli Amazon Coins, a seconda delle vostre necessità; Avviate Hearthstone ed eseguite gli acquisti nel gioco tramite gli Amazon Coins (apparirà un’opzione dedicata); Godetevi i vostri pacchetti ottenuti a prezzo di saldo.

Ci sono different tagli di Amazon Coins, che vi permettono di acquistare la quantità di monete desiderata per qualsiasi vostro acquisto su Hearthstone Uniti a Roccavento, oltre che ovviamente anche per qualsiasi altro gioco presente nell’Amazon Appstore. Di seguito le varie opzioni di acquisto, con indicato anche a fianco il risparmio che otterrete grazie agli Amazon Coins.

