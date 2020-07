HideMyAss VPN: 73% di sconto sul piano da 36 mesi

Sono diverse le offerte che continuano ad avvicendarsi nel mondo delle VPN sicché, dopo le proposte ad opera di ExpressVPN, Surfshark e IPVanish, è oggi il turno di un altro grande contender del mercato, ovvero HideMyAss (o HMS, se preferite), azienda del gruppo di Avast che, già da diverso tempo, si è fatta strada nel mondo delle connessioni VPN, ritagliandosi una fetta di mercato non da poco e composta da ben 400 milioni di utenti in tutto il mondo!

Insomma, una VPN con tutti i crismi, spesso erroneamente sottovalutata e che oggi si propone con un’offerta molto vantaggiosa, relativa all’abbonamento da 36 mesi, oggi (e solo oggi) in sconto ad appena 2,99€ al mese, per un prezzo totale di 107,64€! Una bazzecola, se si considera il prezzo originale che sarebbe di ben 395,64€, per uno sconto complessivo pari al 73%!

Con la sua vastissima scelta di server, composta da ben 290 posizioni in oltre 190 paesi del mondo, HMS è una delle opzioni più versatili del mercato, specie considerando che grazie al suo primato è praticamente la VPN con il più vasto numero di serve disponibili, con 14 posizioni nel Medioeriente, 20 in Africa ed oltre 50 nel Sudest Asiatico, oltre ai “classici” posizionamenti in Europa e Stati Uniti. Compatibile con tutte le piattaforme disponibili sul mercato, HMS è un sevizio basato sull’affidabile OpenVPN ed offre impostazioni rapide e intuitive persino su router, smart TV, console e tanti altri dispositivi connessi. Ottime le velocità di connessione e l’assistenza tecnica, HMS è la scelta ideale per chi cerca una VPN dall’imapreggiabile rapporto qualità/prezzo e che sia in grado di soddisfare le esigenze di mobilità di chi, viaggiando spesso, ha bisogno di una connessione affidabile, veloce e soprattutto sicura.

Insomma, un’offerta davvero ottima che, specie considerando il periodo di prova di ben 30 giorni, potrebbe fare la gioia di chiunque sia alla ricerca di un servizio affidabile e poco esoso. Credeteci: è davvero impossibile fare di meglio per meno di 3 euro al mese per ben 3 anni!

