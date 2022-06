Siete dei clienti di uno degli operatori virtuali, come nel caso di Poste Mobile e Fastweb, oppure di un operatore tradizionale come Iliad, e desiderate valutare la possibilità di cambiare promozione a fronte di un gran quantitativo di giga? Niente paura! Ho. Mobile, la società sotto il marchio Vodafone, ha deciso di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa, che permette di ottenere una SIM a 9,99€ al mese, con 200 GB!

Come abbiamo specificato in apertura, questa nuova proposta comprende un gran quantitativo di giga, tutti consumabili dal vostro smartphone principale oppure da altri dispositivi muniti una porta per SIM. Sottoscrivendo la promozione, avrete la possibilità chiamare/messaggiare illimitatamente e di navigare fino a 200GB al mese, a fronte di un corrispettivo di 9,99€ al mese.

Tra gli aspetti interessanti troviamo l’attivazione gratuita, motivo per cui non ci sono ulteriori costi (una tantum) relativi alla SIM. Oltre a ciò, è doveroso specificare che l’operatore mette a disposizione la rete 4G di Vodafone, con velocità fino a 30 Mbps, e navigazione in hotspot, il numero 42121 per consultare in tempo reale il credito residuo, l’SMS ho. chiamata, l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata.

Inoltre, come se tutto ciò non bastasse, Ho. Mobile permette di mantenere il proprio vecchio numero oppure attivarne uno nuovo. Al contempo, è possibile anche sottoscrivere l’abbonamento online, ricevendo la SIM a casa, via spedizioniere, e di attivarla con l’applicazione dedicata oppure in edicola. Qualora non vogliate fare tutte le operazioni da soli, l’operatore consente anche di ritirare la propria SIM in edicola, pagando in contanti o con carta.

Insomma, stiamo parlando di un’ottima promozione da non sottovalutare, rivolta a coloro che vogliono passare ad una rete stabile come quella di Vodafone. Prima di lasciarvi al vostro acquisto, vi rimandiamo ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale per ricevere le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

