Hogwarts Legacy: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Quello dei videogiochi è un mondo fantastico, che ci ha permesso negli anni di vivere esperienze incredibili e prendere parte a universi magnifici. Tra le innumerevoli avventure che abbiamo potuto vivere ce n’è però sempre stata una che avrebbe meritato una maggior attenzione, una produzione con tutti i crismi del caso. Stiamo ovviamente parlando di Harry Potter, con la saga nata dalla mente di J.K. Rowling che, a parte i classici spin-of dei film, non ha mai ricevuto una trasposizione videoludica come si deve.

Questo fino ad ora, visto che l’attesissimo Hogwarts Legacy promette di immergerci finalmente nel magico mondo dei maghi nel migliore dei modi. Certo, purtroppo c’è da aspettare fino a un non meglio precisato 2021, ma nel frattempo perché non prenotare Hogwarts Legacy a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

Dell’eventuale esistenza di collector’s edition o bonus preorder non si sa ancora purtroppo nulla, ma sarà nostra cura aggiornare queste pagine e tenervi aggiornati nel caso emergessero nuove informazioni a riguardo, così come se si presentassero particolari offerte per prenotare Hogwarts Legacy al miglior prezzo sul mercato.

Vi ricordiamo, infine, che molti rivenditori come Amazon offrono la prenotazione al minor prezzo garantito: nel caso in cui da qui alla data di lancio Hogwarts Legacy scendesse di prezzo, paghereste quindi solo il prezzo minore raggiunto dal titolo nel corso del tempo. Non male, no?

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!