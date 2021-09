Horizon Forbidden West: dove acquistarlo al miglior prezzo

Siete pronti a quella che è molto probabilmente una delle esclusive PlayStation più attese del 2022? Se avete risposto affermativamente sarete allora lieti di sapere che sono finalmente stati aperti i preordini per Horizon Forbidden West, seguito dell’amatissimo action-GDR di Guerrilla Games. Un titolo fin da ora attesissimo, che verrà ufficialmente rilasciato solo il prossimo 18 febbraio ma che può fin da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato. Non male, no?

Horizon Forbidden West prosegue le vicende narrate da Horizon Zero Dawn rimettendoci nuovamente nei panni di Aloy. In questa nuova avventura saremo chiamati ad addentrarci in terre remote, combattendo contro macchine sempre più grandi e incontrando nuove tribù. Un viaggio, insomma, che pare decisamente la pena di essere vissuto e che può fin da ora essere prenotato al miglior prezzo sul mercato.

Ad oggi non sono ancora stati aperti i preordini per le varie special e collector’s edition di Horizon Forbidden West, ma sarà nostra cura aggiornare questa pagina con tutte le nuove informazioni relative appena saranno rese disponibili, oltre che ovviamente con sempre le migliori offerte per l’acquisto dell’atteso gioco. Nell’attesa di saperne di più su Horizon Forbidden West, è comunque possibile assicurarsene già ora una copia al giorno di lancio a quello che è il miglior prezzo sul mercato. Allora, siete pronti a immergervi in questa nuova incredibile avventura in compagnia di Aloy?

