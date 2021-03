Hot Wheels Unleashed: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Siete dei fan dei giochi di corse e stravedete per le Hot Wheels? Sarete allora lieti di sapere che il prossimo 30 settembre 2021 sbarcherà sul mercato su praticamente ogni console Hot Wheels Unleashed, ultimo titolo dedicato alle celebri macchinine sviluppato dall’italianissima Milestone. Quale miglior modo per ingannare l’attesa che ancora ci separa dal gioco se non prenotandolo fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

Prenotare Hot Wheels Unleashed non solo vi permetterà di assicurarvi una copia del gioco fin dal giorno di lancio a un ottimo prezzo, ma vi consentirà di mettere le mani anche su alcuni interessanti bonus. Prenotando il gioco da GameStop sarà infatti possibile ottenere il Beefed Up Pack, pacchetto digitale contenente HW Armored Truck e Baja Bone Shaker, due macchinine esclusive

Standard Edition

Se volete semplicemente gettarvi al minor prezzo possibile sulle piste di Hot Wheels Unleashed, la scelta migliore è sicuramente la Standard Edition del titolo. Il gioco completo e niente fronzoli accessori: questa edizione ha tutto ciò di cui avete bisogno per godervi l’esperienza di Hot Wheels Unleashed. Coloro che prenoteranno il gioco riceveranno al medesimo prezzo la Day One Edition, contenente anche i veicoli Track Manga e GT-Scorcher.

Challenge Accepted Edition

Siete dei grandissimi fan delle celebri macchinine e volete il massimo da questo gioco? A venire in vostro soccorso è la Challenge Accepted Edition di Hot Wheels Unleashed, che, oltre al gioco completo, contiene anche una steelbook esclusiva, un poster, il Season Pass e, soprattutto, la macchinina Bone Shaker con una livrea esclusiva.

