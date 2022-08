Come saprete, mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo su Sky e NOW di House of the Dragon, attesissimo spin off della popolare serie TV Game of Thrones, ambientato un paio di secoli prima gli eventi che hanno visto protagonisti Daenerys, Jon Snow e Tyrion Lannister.

Della serie, che abbiamo visto in anteprima, vi abbiamo parlato proprio stamattina in una nostra imperdibile anteprima, ed è proprio per compiacere l’hype per la nuova serie TV che abbiamo pensato fosse carino segnalarvi una piccola ma apprezzabile offerta presente su Amazon che, ne siamo certi, farà la gioia di moltissimi fan dello show!

Sullo store, infatti, è presente, a prezzo scontato, un piccolo ma gradevole set a marchio Mega Construx, dedicato all’iconico Castle Black, così come visto nella serie Tv originale, e sede dell’ordine dei Guardiani della Notte, ovvero i guerrieri ammantati di nero a guardia della Barriera, di cui entrerà a far parte Jon Snow proprio all’inizio della serie.

Il prezzo? Appena 32,20€, che non sono poi molti per un set in stile Lego che conta ben 307 pezzi, e che riproduce in modo stilizzato, ma molto accattivante, sia il castello che una parte della Barriera a cui fa da ingresso.

Il set è davvero ben realizzato, è facile e piacevole da montare, e riprende appieno le tipiche meccaniche di costruzione Lego che, come da tradizione, riescono ad appassionare sia i grandi che i più piccoli. Il bello è che si tratta di un set su licenza, come spesso capita se ci si affaccia ai prodotti Mega Construx, marchio concorrente della casa di Billund, e specializzatosi, nel tempo, in partnership molto interessanti, che vanno da Halo ai Pokémon e, per l’appunto, anche Game of Thrones.

Insomma, un prodotto davvero bellissimo, imperdibile per i fan e che, ne siamo certi, costituirà un gradevole passatempo in attesa della serie TV! Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata all’acquisto, ricordandovi che è impossibile risalire alla quantità di scorte disponibili che, visto l’arrivo della nuova serie TV, potrebbero esaurirsi prima del previsto!

