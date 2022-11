Tra gli store a festeggiare il Singles Day vi è anche quello di Huawei che, come molti altri, ha rilasciato una serie di occasioni imperdibili valide solo per oggi. Il produttore non si è affatto limitato con le proposte, scontando i suoi dispositivi come mai prima d’ora e, come se non bastasse, su molti articoli sono previsti anche fantastici omaggi.

Come sempre, per scoprire e valutare tutte le proposte consigliamo di visitare la pagina dedicata, dalla quale potrete persino richiedere un coupon, con cui risparmiare l’11% extra su una selezione di prodotti. Nonostante tutte le proposte vi consentano di fare ottimi affari in questa ultima parte dell’anno, suggeriamo caldamente di prendere in considerazione il monitor Huawei MateView GT 27, dato che viene venduto a soli 199,91€, a seguito di uno sconto netto del 50%. Su questo prodotto, inoltre, non dovrete applicare alcun tipo di coupon, bensì vi basterà aggiungerlo nel carrello per acquistarlo a questo prezzo stracciato.

Salvo esaurimento scorte, potrete abbinare a questo monitor il router Wi-Fi AX3 Dual-core dal valore di 49,90€, aggiungendo soltanto 1,11€ al prezzo finale. Ciò detto, il MateView GT vanta una risoluzione di 2560 x 1440 e un refresh rate a 165Hz. L’alta definizione viene accompagnata da un’ottima gamma cromatica DCI-P3, che assicurerà colori precisi e realistici di livello cinematografico. A rendere poi le immagini luminose ci pensa l’HDR10, lo stesso che siamo abituati a vedere sulle smart TV moderne, a dimostrazione di come il MateView GT sia un monitor rivolto per chi cerca una soluzione di alto livello.

Lo schermo con curvatura 1500R aiuterà a coinvolgervi ancora di più, grazie anche a un pulsante in stile joystick, facilmente raggiungibile tra l’altro, che vi permetterà di accedere a una sorta di pannello di controllo, in cui potrete scegliere 8 diverse modalità di visione, ognuna calibrata a seconda della tipologia di contenuto riprodotto a schermo. La certificazione TÜV Rheinland completa quello che è un monitor validissimo, che vi consentirà di non affaticare gli occhi grazie alle sofisticate tecnologie a bassa emissione di luce blu e anti-sfarfallio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promo, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!