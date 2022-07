Se cercate un notebook con una qualità dello schermo sorprendente e con un rapporto d’aspetto quasi quadrato, utile per avere più informazioni a schermo effettuando poco scrolling, consigliamo di non perdervi l’offerta che Amazon sta riservando al Huawei MateBook X Pro, che lo proporrà, fino al 2 agosto, a soli 999,00€.

Questa è la prima volta in assoluto che il notebook top di gamma Huawei scende sotto la soglia dei 1.000€ e ciò è stato possibile grazie a uno sconto di 600€, che coinvolge la versione con Intel Core i5 1135G7 e 512GB di memoria interna. La RAM poco importa, in quanto tutte le versioni di Huawei MateBook X Pro dispongono di 16GB di RAM, più che sufficienti per tenere aperte numerose applicazioni, sfruttando così i vantaggi del multi-tasking.

Una delle peculiarità di Huawei MateBook X Pro, come anticipato, è lo schermo, che vanta una risoluzione di ben 3000 x 2000 pixel, molto più elevata rispetto alla maggior parte dei notebook, inclusi quelli ancora più costosi. Tale risoluzione fa sì che la definizione del display sia eccellente e viene ulteriormente avvalorata dal rapporto schermo-corpo del 91%, che garantisce un’esperienza di visione FullView, come è solita definirla il noto produttore.

Non solo lo schermo, ma tutto il notebook gode di materiali di alta qualità, che lo rendono elegante e leggero. A tal riguardo, vale la pena citare il peso di soli 1,33 kg, talmente piccolo da influire davvero poco durante il trasporto, merito anche dello spessore di soli 14,6 mm, a conferma di come questo sia un dispositivo ultraportatile ma di livello professionale.

Altri motivi che dovrebbero spingervi ad acquistare il Huawei MateBook X Pro sono l’ampio e preciso touchpad, la batteria di lunga durata con annessa ricarica rapida e la funzione di collaborazione multischermo Huawei Share, che permette di visualizzare in simultanea sia lo schermo del PC sia quello del vostro smartphone, con la possibilità di interagire su entrambi direttamente da PC.

Se siete interessati ad acquistare questo notebook, suggeriamo di farlo in fretta perché le scorte potrebbero finire prima che il prezzo torni a quello precedente, cosa molto probabile visto che il prezzo vantaggioso. Consigliamo quindi di passare sulla pagina Amazon dedicata, in modo da scoprire eventualmente anche altri dettagli in merito a questo dispositivo.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

