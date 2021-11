Huawei Matebook X: questa è l’offerta Black Friday che non puoi perdere! -400€!!!

Il Black Friday di Amazon è tra noi! E, lasciate che ve lo si dica, non c’è davvero spazio per la concorrenza! Amazon, infatti, si sta prodigando nel proporci davvero tantissime offerte e, benché questo sia comune un po’ a tutti gli store, la vera differenza è che su Amazon c’è spazio davvero per ogni categoria merceologica: da quelle più comuni, a quelle più “ricercate”.

Come se non bastasse, il portale è anche uno dei pochissimi a proporre offerte che abbiano senso su articoli top di gamma, il che, come intuirete, non è da tutti, e rende Amazon lo store davvero più sensato per gli acquisti inerenti il Black Friday 2021.

Un esempio di ciò è la splendida offerta che lo store sta riservando al notebook Huawei MateBook X Pro nella sua versione 2021. Parliamo infatti di un portatile al top del mercato, di uscita recentissima, e punta di diamante dell’attuale produzione del colosso cinese. Il prezzo originale? Ben 1.599,00€, che Amazon ha tuttavia ribassato a soli 1.199,00€, con un risparmio netto di ben 400€, ovvero il 25%!

Ma cosa rende Huawei MateBook X Pro un top di gamma? Anzitutto, diremmo, la sua eccezionale qualità costruttiva, giacché parliamo di un portatile con corpo in alluminio, e uno splendido display touch 3K FullView da 13,9″, con un rapporto schermo/corpo pari al 91%, ed una risoluzione massima di 3000 x 2000 pixel! Un portatile che, in tal senso, è l’ideale per chi necessita di un’ampia visuale di lavoro, pensiamo ad esempio a studenti o lavoratori nel campo tecnico o artistico, o per chi, semplicemente, ama guardare contenuti in streaming dal proprio PC.

Prodotto in diverse configurazioni, che spaziano anche tra i chip AMD, Huawei MateBook X Pro è oggi in sconto nella sua versione equipaggiata con processore Intel Core i5 di undicesima generazione, accompagnato da 16 GB di RAM (LPDDR4) e un SSD PCle da 512 GB, oltre che da una scheda grafica Intel Iris Xe Graphics. Un assetto di buon livello che, credeteci, risponde alla gran parte delle esigenze più comuni e che, pertanto, vi consigliamo seriamente di prendere on considerazione, ben chiaro che su Amazon sono disponibili anche le versioni ancora più performanti, come ad esempio quella con processore Intel Core Intel i7-1165G7, sebbene il valore dello sconto sia commisurato al prezzo originale (voi datele comunque un’occhiata, che ne vale la pena).

Insomma, Huawei MateBook X Pro è senza dubbio un affare, proposto com’è con uno sconto di 400€, e qualora poi foste in possesso di un account Amazon Prime, allora diremmo che l’affare è ancor più conveniente, giacché avrete la possibilità di farvelo spedire a casa gratuitamente, e senza troppe attese.

Amazon Prime, infatti, vi garantirà spedizioni rapidissime e gratuite, oltre all’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo! Un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday 2021, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

A questo punto vi rimandiamo all’offerta Amazon dedicata all’ottimo Huawei MateBook X Pro 2021, nonché alla pagina generale che Amazon sta dedicando al suo Black Friday 2021, dove potrete consultare liberamente le innumerevoli proposte dello store. Proposte che, per altro, sono anche disponibili comodamente su smartphone, a patto che scegliate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

