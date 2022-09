Se siete alla ricerca di un tablet compatto, versatile ed a dir poco perfetto tanto per rilassarsi, quanto per studiare o per lavorare, allora sappiate che su Amazon è disponibile in queste ore un’offerta davvero irrinunciabile, con protagonista un ottimo prodotto di fascia medio-alta.

Stiamo parlando dello splendido Huawei MatePad 11, qui venduto anche con in regalo la nuova versione della celebre M-Pencil, scontato dal portale del 23%, e quindi acquistabile a soli 384,00€, invece dei 449,90€ normalmente richiesti per l’acquisto.

Un’occasione ottima, specie perché il protagonista è un tablet dal design semplice ma accattivante, e dotato di un comparto tecnologico di tutto rispetto che, come detto in apertura, rende MatePad 11 valido tanto per lo studio ed il lavoro, quanto per l’utilizzo quotidiano a base di giochi, social e contenuti in streaming.

Equipaggiato, anzitutto, con uno splendido display Full HD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, MatePad 11 offre una visione eccezionale dei contenuti a schermo, garantendo un’esperienza di visione fluida e piacevole, impreziosita da un’ottima gamma cromatica ed un contrasto eccezionale.

Ciò rende il tablet perfetto, ad esempio, per la visione di film o serie TV, o anche per la splendida riuscita di presentazioni o affini, vista la possibilità di duplicare facilmente lo schermo grazie alle funzioni del sistema Huawei Share.

Multitasking, e spettacolare tanto sotto il profilo video quanto su quello audio, MatePad 11 può essere facilmente abbinato ad una tastiera wireless (o, ancor meglio, alla sua cover con tastiera da acquistare separatamente), trasformandosi immediatamente in un piccolo notebook dalle performance spigliate e dall’usabilità confortevole il che, come preannunciato, rende questo tablet Huawei un prodotto ideale per il lavoro in mobilità o per lo studio.

In chiusura segnaliamo che, trattandosi di un prodotto Huawei, MatePad 11 non gode dei servizi tipici di Google, in quanto parliamo di un tablet che non è sviluppato su sistema operativo Android, ma sull’ormai rodato e consolidato Harmony OS, sistema di proprietà di Huawei, ormai sufficientemente ricco di opzioni e app da non far accusare in alcun modo l’assenza del supporto by Google e relativo Play Store.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo prodotto prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

