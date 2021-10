Huawei Mediapad T5: tablet tuttofare scontato del 36%!

Se avete intenzione di acquistare un tablet per guardare film e serie TV in streaming o navigare su internet beneficiando di uno schermo più grande rispetto allo smartphone, allora potrebbe interessarvi l’offerta riguardante il Huawei Mediapad T5, un tablet dal costo di 249,90€ ma che viene ora proposto da Amazon a soli 159,90€.

Se guardiamo il passato, questo tablet non veniva scontato dal colosso dell’e-commerce da oltre 1 mese, facendo sì che questa sia un’occasione da non perdere per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo in grado di offrire un intrattenimento a 360 gradi. Essendo presentato prima del famoso ban di Huawei, il Huawei Mediapad T5 integra i servizi Google, cosicché possa essere preso in considerazione anche da coloro i quali non possono fare a meno del Play Store.

Come detto, si tratta di un tablet che si farà apprezzare non tanto per le sue specifiche tecniche, che sono comunque ottime per la fascia di prezzo, quanto piuttosto per le sue attenzioni sul software. Il Huawei Mediapad T5, infatti, è stato pensato per essere utilizzato in sicurezza anche dai più piccoli, grazie alla presenza di Kids Corner, un’app che gestisce diversi aspetti del tablet. Questa vi permetterà di bloccare automaticamente il dispositivo in determinate fasce orarie, ricevere un avviso nel caso in cui vengano rilevati tempi di utilizzo prolungati e altro ancora.

La presenza di Kids Corner è un vero valore aggiunto, permettendo al Huawei Mediapad T5 di essere uno dei pochi tablet adatti non solo agli adulti, ma anche ai più giovani, i quali potranno avvicinarsi al mondo della tecnologia in totale sicurezza. Il display da 10 pollici con risoluzione 1920 x 1200 pixel ha una qualità tale da permettervi di guardare video e testo in modo dettagliato e chiaro, mentre il doppio sistema di altoparlanti stereo sarà capace di riprodurre un sound profondo, grazie anche a metodi acustici che ne migliorano l’effetto sorround.

Insomma, un tablet adatto a chiunque, il cui prezzo ora è decisamente vantaggioso. Prima di passare altrove, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!