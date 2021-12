Huawei Watch GT 2 ad un prezzo da urlo su Amazon! Sconto del 52%!!!

Se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch in promozione, sappiamo esattamente cosa proporvi: si tratta di Huawei Watch GT 2, scontato su Amazon del 52% ma solo per i prossimi cinque giorni! Un prodotto di ottima fattura, in ribasso di oltre 100€, che vi consigliamo di acquistare al più presto considerando che si tratta di un dispositivo di ottima fattura, temporaneamente a un prezzo più che vantaggioso!

Normalmente, il prezzo da listino di Huawei Watch GT 2 si aggira intorno ai 229,00€ ma, solo per questo breve periodo, potrete acquistarlo alla modica cifra di 109,90€, come vi abbiamo già detto si tratta di una promozione davvero imperdibile, perfetta anche in vista dell’imminente Natale!

Lo smartwatch vanta un processore Huawei Kirin A1, sviluppato dalla stessa azienda, che permette di tenere traccia di tutti i parametri del proprio corpo, dal battito cardiaco fino al monitoraggio del sonno; proprio per questo si tratta di un articolo perfetto se state cercando un dispositivo in grado di accompagnare il vostro allenamento in modo efficiente, anche fornendo numerosi dati professionali alla fine di ogni esercizio o circuito. Inoltre, la sua discreta autonomia unita alla tecnologia di risparmio energetico gli permette di durare per circa una settimana dopo un solo ciclo di ricarica!

Huawei Watch GT 2 è uno smartwatch di primordine, e tra le tante feature presenta anche un ottimo display 3D curvo, AMOLED da 1,2 pollici e un corpo ultra sottile di 9,4 mm di spessore. Infine, non da meno, il sistema operativo: oltre ad abbinarsi con tutti gli smartphone in commercio, tramite Bluetooth, include ben 15 modalità di allenamento, un personal trainer e un doppio sistema di geolocalizzazione, GPS e GLONASS, in grado di agganciarsi a un numero maggiore di satelliti.

