Siamo quasi giunti alla fine del Black Friday 2022, eppure le iniziative non smettono di alimentare la maggior parte degli store online, e non. In questo nuovo articolo, infatti, vogliamo proporvi il ritorno di una delle promozioni di Euronics, denominata “I magnifici Tech”, che consente a tutti gli interessati di ottenere sconti incredibili su articoli appartenenti al mondo hi-tech.

La promozione in questione funzione in modo particolare. Aggiungendo al carrello prodotti per un totale di 599,00€, è possibile ottenere su uno dei prodotti ad un prezzo esclusivo, purché sia appartenente ad una delle selezioni del rivenditore. Vi sono, difatti, due macrocategorie, la prima che include tutti quei prodotti che saranno scontati da 49,00€ a 99,00€, mentre la seconda da 199,00€.

Nel ventaglio di articoli in offerta, vi segnaliamo la presenza degli auricolari true-wireless Samsung Galaxy Buds Live, in particolare nella bellissima colorazione Mystic Bronze, venduti ora a 79,90€ anziché 149,00€, grazie ad uno sconto del 46% dal prezzo consigliato dal produttore sudcoreano. Stiamo parlando di auricolari di ottima fattura, che sono in grado di riprodurre un buon sound in qualsiasi circostanza, con la funzione di cancellazione attiva del rumore ambientale.

In alternativa, qualora siate interessati ad un elettrodomestico per la cura della vostra abitazione, vi suggeriamo di acquistare il robot aspirapolvere iRobot Roomba E6. Un articolo esemplare capace di aspirare e lavare qualsiasi superficie, che ora è acquistabile a “soli” 219,00€ al posto di 449,00€, a seguito di uno sconto del 51% dal prezzo consigliato dal produttore.

Chiaramente, la promozione di Euronics coinvolge un gran numero di articoli, e vi consigliamo appunto di inserire nel carrello uno appartenente alle due fasce di prezzo disponibile al seguente indirizzo, per poter ottenere lo sconto speciale.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo anche di seguire i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, vale a dire il luogo ideale per poter ricevere tutte le informazioni relative sulle migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!