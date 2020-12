Ci accingiamo ormai ad entrare nel pieno periodo natalizio e qualora non abbiate ancora deciso cosa regalare a Natale, consigliamo di sbrigarvi nello scegliere quelli che potrebbero essere i prodotti papabili prima che sia troppo tardi. Le giornate, infatti, trascorrono in fretta, soprattutto quando non ve lo aspettate, ma se proprio siete a corto di idee, ci pensiamo noi a venirvi incontro, suggerendovi in questa occasione una lista dei migliori accessori per smartphone da regalare a Natale.

Alzi la mano chi non possiede almeno uno smartphone nel 2020 e anche se colui che riceverà il dono possiede un dispositivo entry-level, le idee per un bel regalo non sono affatto poche. Nel mondo degli smartphone, infatti, non mancano una serie di accessori che permettono di sfruttare in maniera completa il vostro dispositivo, come possono essere ad esempio un paio di auricolari wireless, schede di memoria e supporti.

Dunque, se la persona che riceverà il dono è un’appassionato di tecnologia, specialmente di smartphone, la lista di articoli che abbiamo creato conterrà sicuramente uno o più prodotti capaci non solo di rivelarsi come un bellissimo regalo di Natale, ma anche utili per l’utilizzo pratico di tutti i giorni, rendendo alcune operazioni della vita quotidiana più gestibili. Detto ciò, non dilunghiamoci troppo e scopriamo subito quelli che sono, almeno secondo il nostro umile parere, i migliori accessori per smartphone da regalare a Natale, ricordandovi di controllare costantemente la pagina perché quasi sicuramente verrà aggiornata con nuovi prodotti interessanti.

I migliori accessori per smartphone da regalare a Natale

Auricolare wireless

Se il vostro migliore amico effettua numerose chiamate trascorrendo addirittura ore a parlare a telefono, beh, non c’è miglior regalo di un ottimo paio di auricolari wireless e quale migliore occasione per regalare uno dei migliori modelli attualmente disponibili sul mercato come le Sony WF-1000XM3? Vincitrici di svariati premi tra cui il What Hifi Awards 2019, questo modello di Sony saprà certamente lasciare di stucco il ricevente, merito delle sue incredibili qualità audio paragonabili quasi a quelle di una buona cuffia over-hear. Compatibili sia per iOS che Android, le WF-1000XM3 hanno un’autonomia fino a 32 ore, dispongono della cancellazione attiva del rumore e sono compatibili anche con Google Assistant, Alexa e Siri, potendole quindi usare anche per avviare gli assistenti vocali. Con un suono ricco, nitido e ampio, questi auricolari non possono che essere il regalo perfetto per ogni amante della musica e per chi effettua durante l’arco della giornata numerose chiamate.

» Clicca qui per acquistare gli auricolari Sony WF-1000XM3

Power bank

La maggior parte degli smartphone recenti non gode di un’autonomia eccellente, riuscendo a portarvi si a sera, ma nulla di più, salvo rare eccezioni. Per questo motivo, regalare un power bank a chi possiede un dispositivo dotato di una batteria tutt’altro che enorme potrebbe rivelarsi un ottimo regalo di Natale. Per evitare brutte figure, suggeriamo di puntare sul modello Gnceei, dal momento che, oltre a supportare la ricarica wireless, dispone di un display digitale LCD con cui monitorare con precisione la potenza residua, lo stato di input e output. Inoltre, il vetro completamente nero con bordi arrotondati lo rende elegante ed ergonomico, oltre a offrire un buon grip. Infine, i suoi 5 ingressi, di cui 3 porte USB, una Type-C e una MicroUSB, gli permettono di ricaricare contemporaneamente più dispositivi e per darvi un’idea della sua capacità, riesce a ricaricare 3 volte un iPad Air o fino a 7 volte un iPhone XS.

» Clicca qui per acquistare il power bank Gnceei

Scheda di memoria

Spesso si tende ad acquistare uno smartphone che supporta la memoria espandibile piuttosto che un modello che non permette di aumentare lo spazio di archiviazione, dal momento che optando per quest’ultimo si ha un rapporto qualità-prezzo non proprio ideale, soprattutto se si punta su versioni con almeno 256GB. A tal proposito, regalare una scheda di memoria, come la Samsung EVO Plus, a chi necessita di tanto spazio potrebbe rivelarsi un’ottimo regalo di Natale. Questo modello di classe U3 vanta velocità di trasferimento fino a 100 mb/s e include un adattatore SD, utile qualora dobbiate spostare file in un dispositivo con la suddetta porta. Ottima per smartphone, tablet e molto altro, la Samsung EVO Plus è senz’altro un ottimo oggetto da mettere sotto l’albero.

» Clicca qui per acquistare la scheda Samsung EVO Plus

Supporti

Come ben sapete, lo smartphone non viene usato solo per effettuare chiamate, anzi, considerate le innumerevoli possibilità offerte dai dispositivi più recenti, quella delle chiamate probabilmente è l’utilizzo meno frequente, dato che foto e video ricoprono un ruolo fondamentale e per questo motivo riteniamo plausibile che regalare uno stabilizzatore gimbal possa far felice tutti gli amanti di selfie, video panoramici e time-lapse. Secondo noi, il FeiyuTech Vimble 2S farà la gioia di tutte quelle persone che amano riprendere una marea di scene durante l’arco della giornata, merito dell’algoritmo che tiene traccia dei volti e oggetti. Con questo modello non ci sarà più bisogno di attrezzature professionali per ottenere video stabili e inquadrature specifiche, e può essere utilizzato anche come caricabatterie portatile. Certamente un regalo da prendere in considerazione.

» Clicca qui per acquistare lo stabilizzatore FeiyuTech Vimble 2S

Obbiettivo

Negli ultimi anni, gli smartphone di fascia alta hanno implementato un comparto fotografico da rendere quasi obsolete le fotocamere digitali, con sensori in grado di offrire persino zoom ottici, ma per molte persone potrebbe non essere necessario spendere cifre elevate per ottenere questi risultati, dato che affidarsi a degli teleobiettivi pensati appositamente per smartphone si potrebbero ottenere più o meno gli stessi risultati. Dispositivi come l’Apexel HD 36X, infatti, permettono anche ad uno smartphone sprovvisto di zoom ottico di raggiungere livelli di zoom decisamente buoni, a volte superando persino le caratteristiche dei modelli top di gamma. Una volta montato questo teleobbiettivo dietro alla fotocamera posteriore dello smartphone, otterrete un’immagine ravvicinata di ben 36 volte, riuscendo così a catturare dettagli anche dalla lunga distanza. Sostanzialmente, il vostro dispositivo diventerà un binocolo e grazie alla presenza dell’otturatore remoto potrete scattare selfie o foto di gruppo da una distanza massima di 10 metri. Incluso nella confezione un mini treppiede, necessario per tenere stabilizzato lo smartphone.

» Clicca qui per acquistare l’obbiettivo Apexel HD 36X