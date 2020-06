Con la vita frenetica di tutti i giorni, divisa tra le esigenze del quotidiano, lo studio ed il lavoro, capita spesso che ci si trovi impreparati ad affrontare qualche imprevisto, complice la fretta o, magari, la scarsità degli strumenti adeguati a fronteggiare le emergenze.

Del resto, lo saprà bene chi è sempre in mobilità, se si è in giro per tanto tempo, non si può rischiare di sovraccaricare il proprio zaino o la propria borsa. All’aumentare del peso si rischia di far aumentare la fatica e, con essa, anche lo stress dato dalle giornate più impegnative. Ecco perché, da esperti quali siamo nel campo delle soluzioni “smart”, abbiamo pensato di venirvi incontro, confezionando per voi questa comoda lista contenente ben 8 soluzioni a portata di tasca o di borsa. 8 gadget leggeri ma funzionali, capaci di rispondere a tutte le necessità di chi quotidianamente si trova fuori casa e, magari, non è sempre in grado di mettere una pezza lì dove servirebbe.

Soluzioni pratiche, economiche e leggere, che abbiamo selezionato da una rosa di piccoli gadget utili e accessibili nel prezzo, per altro facilmente reperibili su Amazon. Store che, come capirete, abbiamo preferenziato sia per questione di prezzo, che di spedizione che di mera ampiezza della proposta. Pronti ad affrontare un’altra giornata sulla breccia? Questi sono i migliori prodotti essenziali da avere sempre con sé, con l’augurio che vi siano davvero utili nella vita di tutti i giorni.

I migliori prodotti essenziali da avere sempre con sé

La power bank Aukey da 10000mAh

Divenuta a dir poco fondamentale, la power bank è una di quelle cose che non possono mancare nelle vostre giornate fuori casa. Si tratta di un gadget utilissimo, che può andar bene tanto per ricaricare il vostro smartphone, quanto qualunque altro dispositivo elettronico. Ovviamente in commercio ne esistono una moltitudine, ma il nostro consiglio è quello di puntare all’eccellenza di Aukey, azienda asiatica che, ormai da tempo, è diventa celebre sul mercato proprio grazie al rapporto qualità/prezzo delle sue power bank. Con il formato da 10000mAh, dotata di Fast Charge 3.0 e capace di ricaricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi (2 USB tipo A ed 1 tipo C), non dovrete più temere lo spegnimento dei vostri dispositivi. Dotata di un comodo display LED, vi permette di tenere sempre sotto controllo lo stato di carica residua, così che possiate regolarvi di conseguenza. A meno di 20 euro è un affare senza se, e senza ma.

Auricolari true wireless TaoTronics 5.0

Leggeri, pratici, comodissimi: gli auricolari true wireless hanno immediatamente conquistato il mercato! Certo, il merito è sicuramente di Apple che, dall’avvento delle sue AirPods, ha praticamente obbligato la concorrenza tutta a guardare in direzione degli auricolari senza fili. Tuttavia, va detto, che a meno che non siate utenti iOS non c’è strettamente bisogno di guardare per forza alla proposta di Cupertino. Oggi come oggi ci si può portare a casa un paio di auricolari wireless di buona qualità a meno di 40 euro e la proposta TaoTronics dotata di bluetooth 5.0 ne è un’esempio lampante. Speaker dinamici da 6mm con isolamento del rumore, autonomia certificata per ben 45 ore di riproduzione, custodia di ricarica (con autonomia pari ad 8 ricariche complete) e comandi touch intelligenti sono solo alcuni degli aspetti di questo fantastico prodotto che, per appena 33 euro, vi permetterà di portarvi a casa un gadget comodo tanto nel lavoro quanto nello sport, complice la certificazione IPX7 per resistere a polvere, acqua e sudore.

Blocca carta contactless

Con l’avvento delle carte di credito e di debito contactless, molti si sono trovati ad affrontare una paura che, sostanzialmente, prima non aveva ragione d’essere, ovvera quella del furto di denaro… direttamente dalla tasca. Che non è il tipico borseggio a cui siamo concettualmente abituati ma la possibilità, ben più subdola, che in situazioni di affollamento (come in metro o su altri mezzi pubblici), qualcuno dotato di un sistema di pagamento POS portatile approfitti della vostra carta contactless per spillarvi denaro senza che possiate rendervene conto. Ebbene, a patto che non vogliate disattivare le funzioni contactless della vostra carta, una soluzione comoda può essere quella di “schermare” il vostro portafogli, il che sarà molto semplice acquistando queste custodie leggere in carbonio che, di fatto, bloccano la lettura contactless di qualunque dispositivo. realizzate da Amazy, vengono venute in confezioni da 4 al poco meno di 14 euro e sono un articolo a dir poco fondamentale per proteggere efficientemente il proprio denaro digitale.

La borsa porta cavi

Che sia per lavoro o per semplice necessità, capita spesso di trovarsi borse e zanini piene di cavi e cavetti vari, appartenenti a quelli che sono gli ormai numerosi dispositivi smart che tutti possediamo. Certo per alcuni non sarà un problema, ma se siete in giro tutto il giorno anche un “semplice” groviglio di cavi può diventare fonte di stress e disagio. Ecco allora arrivare in nostro soccorso la comoda e bella borsa porta cavi a marchio Gibot. Ampia, resistente e impermeabile, la borsa porta cavi Gibot misura 27 x 17 cm, ed è sufficientemente capiente da contenere non solo i cavi, ma anche alcuni dispositivi elettronici come power bank e tablet. Disponibile sia in grigio che in nero, è la soluzione perfetta per tenere in ordine cavi e affini.

Il Wallet Ninja

Un gadget unico e versatile che, a nostro giudizio, tutti dovrebbero tenere in tasca, specie considerando il prezzo ridicolo a cui viene venduto: appena 5,50€! Il Wallet Ninja non è altro che un multitool in acciaio della grandezza di una carta di credito, e pertanto stipabile senza problemi anche nel portafoglio. La sua forma a scheda comprende ben 15 accessori utili ovvero: 3 cacciaviti, 6 chiavi esagonali, leva capsule, tagliacarte, taglierino, righello, pela patate e funge persino da cavalletto per lo smartphone. Un articolo unico nel suo genere che può tirarvi fuori da ben p di un impiccio!

Lo speaker bluetooth SBS Music Box

Che sia per ascoltare un po’ di musica o per dare “il giusto volume” ad una presentazione di lavoro, uno speaker portatile può rivelarsi molto utile in diverse situazioni, non solo se siete tra quelli che passano tutta la giornata in giro per lavoro o per studio, ma anche nel bel mezzo di un viaggio o di una scampagnata. Certo, il mercato è pieno di alternative ed orientarsi in questo mare di proposte può essere difficile, ecco perché abbiamo pensato di aiutarvi proponendovi quella che è un’alternativa economica, funzionale e soprattutto leggera, ovvero lo speaker bluetooth SBS Music Box: compatto, resistente e dotato persino di un gancio per poter essere portato in giro appeso ad uno zaino o una borsa. Munito di un altoparlante da 3W, sprigiona sufficiente potenza a rallegrare voi ed un piccolo gruppo di amici, che sia per una festa all’aperto o, perché no, un’escursione fuori porta.

Una pennetta USB

Sebbene possa sembrare ovvio (quasi quanto il portare con sé una power bank), vi assicuriamo che non tutti hanno a portata di mano una comoda e funzionale pennetta USB, il che è quanto mai strano visto e considerato che viviamo negli anni dei supporti digitali e trasportabili. Che sia di piccolo formato o mostruosamente capiente, una pennetta USB è una soluzione comoda e pratica da avere sempre a portata di mano e con cui è possibile recuperare prontamente documenti utili, che siano privati, di studio o di lavoro. Come saprete, in commercio ne esistono letteralmente a milioni ma, se dipendesse da noi, vi consiglieremmo direttamente la pendrive Kingston DataTraveler 100 G3 da 32GB. Capiente “il giusto”, e resistente agli urti, questa pennetta è in plastica rigida molto solida e dispone di un pratico sistema a scomparsa per proteggere il connettore USB. Considerando, inoltre, la velocita di lettura e scrittura di 100MB/s ed il suo prezzo ridicolo (meno di 9 euro), è una scelta sensata e comoda da tenere sempre in tasca o in borsa.

La penna multifunzione

Un gadget davvero unico, con la penna multifunzione della Fruitman avrete quasi l’imporessione di essere degli agenti segreti, potendo disporre in tasca di un gadget capace di tirarvi fuori da qualunque impiccio… o quasi. Di che stiamo parlando? Sostanzialmente di una penna con punte intercambiabili e corpo esagonale in metallo, comprendente vari comodi gadget tra cui una livella, un metro, una semisfera in gomma conduttiva adatta per disegnare sullo schermo di uno smartphone e molto di più. Un oggetto davvero intrigante che, al prezzo di meno di 10 euro, vi permetterà di tenere in tasca uno strumento pratico e utile, capace anche di scrivere decisamente bene.

