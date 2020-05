Con l’arrivo delle belle giornate ed il ritorno delle attività all’aperto è normale che molti di voi stiano organizzando le prime (agognate) gite fuori porta, con l’obiettivo non solo di recarsi verso le più apprezzate località balneari, ma anche verso le più ambite mete alpine dove, tra scalate, foreste e aria fresca, sarà possibile trovare aria fresca, pace ed un po’ di relax.

Nel tentativo di aiutarvi nella vostra ricerca per l’avventura e la vita all’aria aperta, abbiamo quindi pensato di proporvi questa pratica ed essenziale guida all’acquisto che – almeno per i momento – vi propone ben 5 diversi zaini dedicati al trekking ed alle passeggiate in montagna, con l’intento di consigliarvi quello che può essere il compagno ideale di viaggio da portare sulle spalle. Nel farlo abbiamo inserito solo zaini che abbiamo avuto modo di testare in prima persona, tenendo in considerazione alcuni aspetti fondamentali come i materiali di fabbricazione, il peso da vuoto, la capacità totale (espressa ovviamente in litri), l’equilibrio e la comodità generale. Ne è venuta fuori una lista che propone alcuni dei migliori brand del mercato, con scelte che possono facilmente adattarsi sia agli amatori, che non desiderano spendere troppo, sia a quanti sono invece alla ricerca del meglio che il mercato possa offrire.

Speriamo siate pronti a mettervi in viaggio perché questa è la nostra guida all’acquisto ai migliori zaini da trekking disponibili sul mercato. Che l’avventura abbia inizio!

I migliori zaini da trekking

Il più capiente: Il Ferrino Chilkoot 75

Pratico, robusto e dalla capienza di 75 litri, il Ferrino Chilkoot è una scelta sempre indovinata per chiunque cerchi uno zaino versatile, capiente e che non superi la soglia dei 90 euro. Nonostante questo, il Chilkoot può comunque contare sulle più recenti innovazioni tessili di Ferrino, ovvero i materiali Double Tech e Supertex, che compongono lo zaino quasi interamente, se si escludono lacci e fibbie. Il primo è un tessuto in fibra di poliestere ulteriormente irrobustito dalla sua trama in doppia fila rinforzata in materiale antistrappo. Mentre il secondo è un tessuto di produzione americana composto prevalentemente in fibra di poliestere e PVC, molto leggero ma altrettanto robusto. Il risultato è uno zaino dal peso di circa 2 kg, con corpo estensibile per 10 litri extra ed una moltitudine di comode tasche, di cui una sul cappuccio. Il suo schienale ergonomico distribuisce il peso molto bene sulla schiena e la presenza di adeguate imbottiture negli spallacci lo rendono uno zaino comodo anche se l’eccessiva altezza potrebbe renderlo difficile da bilanciare per i meno esperti.

» Clicca qui per acquistare Ferrino Chilkoot 75

Il più versatile: Ferrino Overland 65+10

Tra gli zaini preferiti dagli escursionisti, specie per quelli che amano passare ben più di una giornata all’aria aperta, l’Overland è uno zaino da 65 litri con 10 litri di capienza extra. Tessuto totalmente in Supertex, è uno zaino non troppo pesante ma molto comodo e resistente, il cui punto di forza è l’accessibilità dello spazio interno, grazie soprattutto alla comoda apertura frontale, che permette di accedere al contenuto dello zaino senza doverlo per forza svuotare. Ergonomico, comodo e molto versatile, pesa da vuoto appena 998 g ed offre una doppia tasca sul cappuccio, nonché alcune comode taschine laterali e frontali. Insomma, uno zaino pratico e comodo, per altro spesso disponibile con ottimi sconti.

» Clicca qui per acquistare Ferrino Overland 65+10

Il nonplusultra: Deuter Aircontact Pro

Semplicemente uno dei top attualmente disponibili sul mercato, se non il migliore in assoluto! Il Deuter Aircontact Pro è uno zaino perfetto per i viaggi che richiedono molto bagaglio e si caratterizza per una resistente ma flessibile cornice di alluminio che dona allo zaino resistenza e stabilità. Dotato di stecche in alluminio semicurve e estraibili, punta a distribuire adeguatamente il peso sulla schiena anche in presenza di pesi sostanziosi. Del resto stiamo parlando di uno zaino da 60 litri, a cui si può aggiungere uno spazio extra, tramite estensione, di ben 15 litri. In ogni caso, grazie al suo design, alla leggerezza dei materiali ed alle numerose cinghie di stabilizzazione, il Deuter Aircontact Pro resta sempre stabile sulle spalle, merito anche delle ampie e comode alette lombari, che distribuiscono il carico e assicurandovi una camminata sicura e senza il rischio di storte o cadute il che non è un male visto che, da vuoto, pesa di per sé già 3,39 Kg, non pochi per uno zaino da trekking. Filato quasi totalmente in nylon, è resistente all’acqua ma dispone di una comoda cappotta antipioggia estraibile, adatta per affrontare al meglio le più aspre precipitazioni. Si tratta di uno zaino per professionisti (come testimoniato dal suo prezzo di ben 229,00€), che dispone di tanti piccoli tocchi di classe che gli amanti del campeggio ameranno quali due scomparti portavalori, scomparto separato sul fondo, come scomparto per una sacca d’idratazione, tasche esterne per paletti da tenda e persino uno scomparto per la biancheria bagnata.

» Clicca qui per acquistare Deuter Aircontact Pro

Per ferriate e scalate: Salewa Alptrek 42+5

Comodo, perfettamente bilanciato e tessuto in materiali leggeri ma molto resistenti, il Salewa Alptrek è una scelta ideale per quanti amano l’escursionismo d’altura e necessitano di uno zaino capiente ma leggero che possa contenere un po’ di tutto, compresi materiali puntuti come quelli da scalata o da ferriata. Alptrek è infatti tessuto interamente in nylon resistente all’abrasione, offrendo un peso complessivo, da vuoto, di soli 454 g! Nonostante sia uno dei meno capienti della nostra lista, i suoi 42 litri (a cui se ne possono aggiungere 5 in estensione) sono comunque sufficienti per una ricca gita fuori porta di due o tre giorni, potendo contare sullo spazio anche per qualche giorno in più qualora si parli, ad esempio, di una leggera escursione estiva. Munito di sistema “Dry Back Custom”, offre una regolazione comoda e agevole della parte posteriore, degli spallacci imbottiti e della cintura, così da offrire una posizione ottimale della schiena ed una corretta distribuzione del peso lungo la fascia vertebrale. Dotato di ampie tasche e di un accesso frontale comodo ed ampio, è compatibile con il portaborse per l’acqua Salewa e presenta addirittura uno scarico per il sistema di idratazione. Insomma una scelta comoda per l’alta montagna.

» Clicca qui per acquistare Salewa Alptrek 42+5

La scelta economica: Aspensport Cherokee 60

Consci che molti di voi possano essere alle prime armi e, pertanto, non così desiderosi di svenarsi in una spesa che potrebbe non ripagarvi di altrettanto entusiasmo, abbiamo scelto per voi quella che è, a nostro giudizio, una delle scelte “economiche” attualmente disponibili sul mercato. Ci siamo quindi rivolti ad Aspensport ed al suo apprezzato Cherokee 60, uno zaino da 60 litri (non estensibile) che con i suoi 40 euro circa rappresenta una scelta ideale per tutti gli escursionisti occasionali o per chi, magari non così avvezzo a trolley o simili, cerca uno zaino per girovagare il mondo… anche in aereo. Tessuto in nylon e poliuretano, il Cherokee 60 è uno zaino comodo e funzionale, dotato però della sola apertura superiore il che, come intuirete, non è il massimo quando si ha bisogno di tirar fuori qualcosa che si trova proprio al centro o in fondo allo zaino. Al netto di questo problema, stiamo parlando di uno zaino dallo schienale adattabile (da M a XL) e munito di buone imbottiture dorsali e negli spallacci. Le cinghie di regolazione permettono una bona distribuzione del peso e nonostante il prezzo basso gode persino di qualche apprezzabile extra, come parapioggia integrato, fasce porta sacco a pelo e attacchi per bastoni da trekking. Insomma, una scelta economica ma da non sottovalutare!

» Clicca qui per acquistare AspenSport Cherokee 60