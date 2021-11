Il Black Friday 2021 arriva anche da GameStop con tante super offerte!

Il tanto atteso Black Friday è finalmente arrivato anche da GameStop, che ha deciso di festeggiarlo proponendo tantissimi videogiochi in super offerta. A spiccare in questa carrellata di offerte sono sicuramente i nuovissimi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, che sono già disponibili in sconto nonostante la loro recente uscita sul mercato.

I videogiochi in offerta da GameStop per il Black Friday sono però anche molti altri e tra di essi possiamo trovare Resident Evil Village a 27,98 euro, Deathloop a 32,98€, Marvel’s Guardians of the Galaxy a 37,98€ e Assassin’s Creed Valhalla a 27,98€. Non male, vero?

