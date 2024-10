Il Black Friday Samsung è già qui: non puoi perderti queste OFFERTE!

Se siete alla ricerca delle migliori offerte tech di questo periodo, non potete lasciarvi sfuggire questa iniziativa Samsung. Il colosso coreano ha infatti dato il via al proprio Black Friday, con sconti che arrivano fino al 40% su una vasta selezione di prodotti. L'iniziativa, già attiva sul Samsung Shop, permette di accedere a condizioni particolarmente vantaggiose su tutto il catalogo dell'azienda.

Vedi offerte su Samsung

Samsung Black Friday, chi dovrebbe approfittarne?

La promozione si rivolge a tutti coloro che desiderano rinnovare la propria dotazione tecnologica con prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. La varietà del catalogo in offerta permette di soddisfare le esigenze più diverse: dagli smartphone Galaxy ai migliori TV Neo QLED, passando per gli elettrodomestici BESPOKE e i monitor gaming Odyssey.

Un aspetto particolarmente interessante dell'iniziativa riguarda le modalità di pagamento. Samsung ha infatti predisposto diverse opzioni per rendere gli acquisti ancora più accessibili: oltre al finanziamento a tasso zero con prima rata a gennaio 2025, è possibile utilizzare PagoDIL per suddividere l'importo fino a 12 rate senza interessi per acquisti fino a 5.000€.

Per massimizzare il risparmio, Samsung ha implementato ulteriori vantaggi: utilizzando la Samsung Shop App si ottiene un ulteriore sconto del 5% sul valore del carrello, mentre con Samsung Pay è possibile beneficiare di un extra sconto del 5% fino al 28 novembre. La spedizione gratuita è garantita su tutto il catalogo.

Il Black Friday Samsung rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera acquistare prodotti tecnologici di alta qualità con sconti significativi. La combinazione di sconti fino al 40%, pagamenti dilazionati e vantaggi esclusivi rende questa promozione particolarmente interessante, soprattutto considerando la qualità e l'affidabilità che da sempre contraddistinguono il marchio coreano.

