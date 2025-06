Il mouse Logitech MX Anywhere 3S è ora disponibile su Amazon a 49,99€ invece di 69,99€, con uno sconto del 29%! Questo mouse wireless compatto vi catturerà con il suo sensore 8K DPI che funziona su qualsiasi superficie, anche sul vetro. Dotato di click silenziosi e scorrimento MagSpeed ultrarapido, si connette fino a 3 dispositivi via Bluetooth. La batteria dura 70 giorni con ricarica USB-C rapida.

Mouse Logitech MX Anywhere 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech MX Anywhere 3S è la scelta ideale per professionisti e nomadi digitali che hanno bisogno di massima versatilità e prestazioni elevate. Questo dispositivo compatto vi accompagnerà in ogni spostamento, garantendovi la possibilità di lavorare su qualsiasi superficie, compreso il vetro, grazie al sensore DPI 8K ad alta precisione. La funzionalità multi-dispositivo vi permetterà di passare istantaneamente tra computer, tablet e smartphone, ottimizzando il vostro flusso di lavoro quotidiano.

Particolarmente consigliato per chi lavora in ambienti condivisi o durante lunghe sessioni, il mouse offre click silenziosi che riducono il disturbo acustico mantenendo la stessa precisione. L'autonomia di 70 giorni e la ricarica rapida USB-C lo rendono perfetto per viaggi di lavoro, mentre la rotella MagSpeed vi consentirà di scorrere lunghi documenti con velocità ed efficienza. La personalizzazione completa dei pulsanti attraverso il software Logi Options+ vi permetterà di adattare il dispositivo alle vostre specifiche esigenze professionali.

A 49,99€ invece di 69,99€, il mouse Logitech MX Anywhere 3S rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un dispositivo wireless premium a prezzo ridotto. Vi consigliamo questo acquisto per la sua versatilità multi-dispositivo, l'eccezionale precisione del sensore 8K DPI e la lunga autonomia. La combinazione di funzionalità avanzate, design compatto e qualità Logitech lo rende ideale per professionisti e utenti esigenti che cercano la massima produttività in mobilità.

