Su Amazon trovate il mouse Logitech M185 in offerta a soli 12,99€ invece di 17,99€, con uno sconto del 28%! Questo mouse wireless ambidestro vi offre 12 mesi di durata della batteria e una connessione affidabile fino a 10 metri. Compatibile con PC, Mac e laptop, garantisce una produttività superiore del 50% rispetto al touchpad. Offre un design compatto e plug-and-play per iniziare subito a lavorare.

Mouse Logitech M185, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech M185 rappresenta la soluzione ideale per studenti, professionisti e per chi utilizza quotidianamente laptop o computer desktop. Grazie al design e alle dimensioni compatte, si adatta a chi lavora in spazi ristretti, uffici condivisi o chi ha bisogno di un dispositivo portatile da trasportare facilmente. La compatibilità universale con Windows, Mac, Chrome OS e Linux lo rende perfetto per chi possiede diversi dispositivi o cambia spesso computer.

Il mouse Logitech M185 è un dispositivo wireless che utilizza la connessione a 2,4 GHz tramite un mini ricevitore USB nano. Dotato di sensore ottico da 1000 DPI, garantisce un controllo preciso del cursore su qualsiasi superficie. Il design ambidestro lo rende adatto sia per destrimani che mancini, mentre le dimensioni lo rendono ideale per mani piccole e medie. La batteria AA inclusa assicura fino a 12 mesi di autonomia grazie alla modalità di risparmio energetico.

A soli 12,99€ invece di 17,99€, il mouse Logitech M185 rappresenta un'occasione imperdibile per migliorare la vostra produttività. Vi consigliamo questo acquisto perché offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale: compatibilità universale con tutti i sistemi operativi, installazione plug-and-play immediata, autonomia di un anno intero e prestazioni superiori del 50% rispetto al touchpad. È la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità, praticità e convenienza in un unico prodotto compatto e duraturo.

