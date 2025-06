Cerchi uno smartphone sotto i 450 Euro? Il realme 12+ 5G è disponibile in offerta esclusiva su Amazon a 199€ invece di 229€, con uno sconto del 13%. Questo smartphone vi conquisterà con la fotocamera Sony LYT-600 OIS per scatti professionali, il potente chipset Dimensity 7050 5G e il display AMOLED da 6,7 pollici a 120Hz. La funzione Smart Touch antipioggia e lo scanner di impronte in-display completano un pacchetto tecnologico di alto livello con 8GB RAM e 256GB di memoria.

realme 12+ 5G, potente, leggero e anche super conveniente!

Il realme 12+ 5G rappresenta la scelta ideale per chi cerca un smartphone dalle prestazioni elevate senza compromessi sul budget. Questo dispositivo si rivolge particolarmente ai giovani professionali e agli appassionati di fotografia che desiderano catturare momenti straordinari grazie al sensore Sony LYT-600 con stabilizzazione ottica. Con i suoi 8GB di RAM e 256GB di storage, soddisfa perfettamente le esigenze di chi utilizza intensivamente app multitasking, giochi e archiviazione di contenuti multimediali.

Il realme 12+ 5G rappresenta un concentrato di tecnologia avanzata in un formato elegante. Dotato di un sensore fotografico Sony LYT-600 con stabilizzazione ottica, garantisce scatti professionali in ogni condizione. Il chipset Dimensity 7050 5G assicura prestazioni fluide e consumi ottimizzati, mentre il display AMOLED da 6,7 pollici a 120Hz offre una qualità visiva eccezionale. Le 8GB di RAM e 256GB di storage soddisfano le esigenze più demanding. In conclusione, il realme 12+ 5G a 199,99€ invece di 229,99€ rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca uno smartphone completo e performante. La combinazione di fotocamera Sony di qualità superiore, display premium, ricarica velocissima a 67W e funzioni innovative come lo Smart Touch antipioggia lo rendono ideale per l'uso quotidiano. Vi consigliamo questo acquisto per l'eccellente rapporto qualità-prezzo e le specifiche tecniche di alto livello.

Vedi offerta su Amazon