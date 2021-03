Il meglio di Apple a prezzi folli con gli Apple Days di Mediaworld

Dopo avervi proposto le offerte giornaliere di Mediaworld, vi segnaliamo che sul portale sono iniziati gli Apple Days, che vi permetteranno di acquistare i principali dispositivi del blasonato produttore statunitense, tra cui iPhone, iPad, smartwatch e notebook, a prezzi vantaggiosi per tutto l’arco di questa settimana.

La promozione include i più noti prodotti dell’azienda di Cupertino, ed una delle migliori offerte è certamente quella che vede l’iPhone 11 Pro nella variante da 256GB venduto a 979,00€ invece di 1.248,00€. Si tratta di un’ottima occasione per dotarsi di quello che è stato il top di gamma della precedente generazione e che ancora oggi rimane uno degli smartphone più potenti e raffinati del mercato, grazie al processore A13 Bionic con processo produttivo a 7nm e alla qualità costruttiva che contraddistingue da sempre i prodotti Apple.

Per darvi un’idea delle sue capacità, il chip di iPhone 11 Pro è in grado di effettuare ben 1000 miliardi di operazioni al secondo che, nell’uso quotidiano, si traducono in un FaceID velocissimo, performance elevate su applicativi audio, video e giochi, nonché gestire le potenzialità delle camere come il SmartHDR e la registrazione video fino al 4K a 60FPS. A tal proposito, il comparto fotografico della variante Pro è uno dei migliori che potete trovare su uno smartphone, merito non solo della qualità dei 3 sensori da 12MP, ma anche della stabilizzazione ottica, fondamentale per ottenere riprese video stabili e scatti poco mossi in condizioni di poca luce.

Inoltre, iPhone 11 Pro è anche lo smartphone perfetto per coloro che amano i dispositivi compatti. Il display, infatti, è da 5,8 pollici, dimensioni che vi permetteranno di usarlo anche con una sola mano, aspetto che potrebbe invogliare molte persone a scegliere questa variante anziché quella con display da 6,5 pollici. Insomma, iPhone 11 Pro è uno smartphone ottimo sotto tutti gli aspetti e se volete approfondire le sue caratteristiche consigliamo di leggere la nostra recensione dedicata.

I fan della mela morsicata possono trovare negli Apple Days tante altre occasioni imperdibili, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da valutare il prodotto Apple più adatto alle vostre esigenze. Come sempre, prima di passare altrove, consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!