Le Offerte di Settembre by Amazon sono ormai agli sgoccioli ma, che ci crediate o meno, c’è ancora tanto da scoprire, ed ancor di più da acquistare, specie se siete alla ricerca di qualche ottimo elettrodomestico, giacché proprio questi ultimi sono in sconto sul portale a prezzi davvero imperdibili!

Un esempio mirabile di questo concetto è il protagonista di questo nostro articolo, giacché sul portale è in sconto praticamente a metà prezzo (48%), lo splendido robot da cucina Bosch MultiTalent 3, che dagli originali 149,00€, è oggi ribassato a soli 78,20€, ovvero con uno sconto di circa 70 euro.

Si tratta di un piccolo ma gradevole affare, per un robot che non solo vanta il pedigree di un nome di tutto rispetto nell’ambito dei prodotti da cucina, ma anche e soprattutto delle ottime performance, grazie al suo potente motore da 800 W.

Dotato di due velocità di lavorazione, e della funzione “Pulse”, che permette di lavorare rapidamente persino gli impasti più pesanti (farine dure, semi, o farine miste), Bosch MultiTalent 3 è, in sostanza, un prodotto davvero completo e, per questo, davvero imperdibile, specie perché venduto ad un prezzo davvero ridicolo!

Non a caso, il Bosch MultiTalent 3 è, allo stato attuale, il prodotto più venduto su Amazon nella sua categoria, complice un rapporto qualità/prezzo straordinario, per altro accentuato da quella che è la promo Amazon, che oggi rende questo elettrodomestico più conveniente che mai.

Ed a proposito di convenienza: non solo il Bosch MultiTalent 3 vi permetterà di venire a capo di tantissime preparazioni diverse, ma arriverà a casa vostra anche con un set già incluso di accessori, permettendovi così di sbizzarrirvi tra i fornelli e tra cui segnaliamo: un disco in acciaio inox per affettare e grattugiare, una lama per impastare, un bicchiere frullatore con capienza da 1 litro, e lame per macinare, tagliare e impastare. Come se non bastasse, tutti gli accessori sono anche lavabili in lavastoviglie!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo ottimo prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, giacché le Offerte di settembre scadranno proprio oggi, e c’è il rischio che i prodotti tornino presto al loro prezzo originale!

