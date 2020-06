Il sistema di video sorveglianza Arlo a 499€ e tanto altro con il Solo per Oggi Mediaworld!

Dopo avervi segnalato le grandi promozioni di Mediaworld sui prodotti per portare rinfrescare gli ambienti e sugli elettrodomestici ecologici, eccoci oggi a parlare delle incredibili offerte che riguardano i quotidiani sconti del Solo per Oggi. Iniziativa che, come ormai saprete bene, propone giorno per giorno molti prodotti a prezzi incredibili, a patto di acquistarli entro lo scadere delle 24 ore, pena il ritorno degli articoli al loro costo originale o, comunque, ad un prezzo superiore rispetto a quello della proposta iniziale.

Insomma, offerte da cogliere al volo su di una selezione di prodotti sempre variegata in cui, come spesso accade, anche oggi troviamo molti prodotti come smartphone ed elettrodomestici, oltre a diversi sconti in previsione dell’estate e delle imminenti vacanze. In particolar modo vi segnaliamo, tra le varie, l’offerta relativa al sistema di video sorveglianza Arlo Pro 2 VMS4330P, che potrete acquistare allo sconvolgente prezzo di 499,00€ anziché 849,00€!

Questo kit di video sorveglianza, nato per render più sicure le nostre abitazioni, include la Pro HD base station dotata di un potente allarme e di 3 videocamere senza fili con una portata di 90 metri, resistenti alle intemperie e tutte dotate di visore notturno. Le videocamere inoltre hanno un audio a 2 vie, funzionano a batterie e sono in grado di registrare video per 7 giorni in ciclo continuo, attivandosi solamente con suoni o movimenti garantendo un’alto livello di sicurezza anche durante le lunghe assenze.

Oltre al sistema di video sorveglianza Arlo Pro 2 sono molti i prodotti compresi nell'offerta valida solo per oggi di Mediaworld

Le offerte di Mediaworld

