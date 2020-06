Le offerte per godersi il fresco di Mediaworld: tanti sconti su condizionatori

Paura di soffrire il caldo e l’afa estiva che avanzano? Allora sarete felici di sapere che Mediaworld ha appena dato il via ad una ventata di promozioni, riguardanti proprio prodotti utili a riportare freschezza nelle nostre case come condizionatori, ventilatori e deumidificatori. La promozione ha preso il via questa settimana e, fino al 28 giugn, vi permetterà di acquistare tanti ottimi articoli a prezzi davvero convenienti con, in più, la possibilità di finanziamenti a tasso zero!

Se cercate una soluzione fissa, il condizionatore a parete è la soluzione che fa al caso vostro e troverete una vasta scelta di prodotti fra cui scegliere in questa lista, come la soluzione combinata dual di Mitsubishi che permette con soli 1.399,00€ di portare a casa un’impianto composto da due unità interne, anziché pagarlo 1.939,00€. Grazie ai suoi due moduli questa combinazione dual è in grado di portare il fresco in due aree di casa contemporaneamente, diventando la soluzione ideale anche per chi vuole raffreddare rapidamente ampie stanze, mantenendo una classe energetica A++. Se invece preferite la comodità di un condizionatore portatile, sia essa un condizionatore o un comune ventilatore, sulle pagine di Mediaworld troverete anche una vasta scelta di prodotti adatti alle vostre esigenze, come il condizionatore De Longhi Pac N74 o il ventilatore a torre Rowenta VU6670.

Insomma, un’occasione imperdibile, resa ancor più ghiotta dall’imminente arrivo dell’estate e della calura che, come ogni anno, farà salire il costo di questi prodotti alle stelle. Dunque meglio approfittarne subito ed ecco perché, oltre ad invitarvi a consultare la nostra selezione di prodotti consigliati, vi invitiamo anche a visitare la pagina dedicata all’iniziativa, così da non perdervi nessuna delle promozioni valide fino al 28 giugno. Infine, prima di lasciarvi andare al catalogo di Mediaworld, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I condizionatori in offerta

