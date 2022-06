Se avete una gran voglia di acquistare un computer da gaming ad alte prestazioni ma volete farlo attraverso un pagamento a rate, allora l’iniziativa di AK Informatica non può che fare al caso vostro perché, oltre a darvi la possibilità di acquistare una serie di ottimi PC, vi permetterà di pagare a rate a tasso zero. La promozione era prevista solo per i mesi di aprile e maggio, ma il portale ha deciso di estenderla fino al 30 giugno.

Oltre ai computer, la promozione sarà compatibile anche su una serie di monitor e schede video, consentendovi così di creare o aggiornare il vostro PC senza dover sborsare cifre importanti in un solo colpo. Vale la pena sottolineare che il pagamento a tasso a zero scatterà solo per importi pari o superiori ai 1.000€ e ovviamente salvo approvazione da parte della finanziaria, la cui compilazione potrà essere fatta tramite lo store AK, una volta selezionato il pagamento rateale.

I prodotti selezionati da AK Informatica sono molto interessanti e vale la pena citare che alcuni si trovano in offerta, quindi oltre a pagare in 10 comode rate a tasso zero avrete anche la possibilità di risparmiare sul vostro acquisto. Tra i prodotti meglio scontati, il notebook MSI Creator Z16 è quello che ne esce meglio, grazie a uno sconto di quasi 1.000€, che fa crollare il prezzo originale di 2.929,00€ a 1.998,99€.

La versione di MSI Creator Z16 proposta dallo store è la Hiroshi Fujiwara Limited Edition, sulla quale vi è lo zampino del noto creator, conosciuto anche come il padrino dello streetwear. Il produttore ha fatto in modo che sulla scocca del notebook fosse presente la famosa opera con grafica a fulmini dell’artista della cultura street fashion, ma la grafica personalizzata sulla scocca non è l’unica differenza che contraddistingue questa versione limitata da quella standard. Il pannello da 16 pollici, infatti, è realizzato tramite la tecnologia MiniLED, che garantisce una qualità dei neri eccezionale e una gestione dell’HDR persino migliore rispetto agli schermi OLED.

Oltre a ciò, un altro vantaggio tipico di un pannello MiniLED è quello di non soffrire di burn-in che, come saprete, sull’utilizzo desktop potrebbe presentarsi con più facilità, dal momento che le immagini riprodotte su schermo tendono a essere quasi sempre le stesse. Questa tecnologia, inoltre, fa sì che il notebook consumi meno batteria rispetto a un classico pannello a LED, rendendo la potenza solo uno dei punti salienti di MSI Creator Z16.

Nel complesso si tratta di una valida iniziativa, soprattutto per chi si appresta a spendere cifre importanti per il suo nuovo computer, monitor o scheda video. Non ci resta che dirvi di non indugiare troppo e di recarvi subito sulla pagina dedicata.

