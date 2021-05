Imperdibili offerte sui prodotti Trust per l’Amazon Gaming Week

Amazon, in occasione dell’Amazon Gaming Week, sta scontando una lista quasi infinita di prodotti dedicati al mondo del videogioco. Infatti, dopo aver dato uno sguardo alle offerte relative ai migliori notebook, vi segnaliamo quella dedicata prevalentemente ai prodotti sviluppati della Trust, con soluzioni che si possono adattare a qualsiasi tipologia di videogiocatore.

Come già successo nell’iniziativa dedicata alle costruzioni Halo e Pokémon, siamo di fronte ad una proposta non particolarmente variegata di prodotti. Tra questi, tuttavia, vi consigliamo di dare uno sguardo al Trust Gaming GXT 252 Emita Plus, ovvero un microfono USB professionale con condensatore. Funziona su qualsiasi prodotto in commercio, più specificatamente su qualsiasi PC e laptop, tuttavia il suo supporto è esteso anche su PS4 e PS5. Grazie al condensatore, riesce a garantire una riproduzione audio calda, ricca e chiara, per acquisire le parti vocali.

Essendo un prodotto rivolto a tutti coloro che vogliono trasmettere in diretta su Twitch, è anche l’ideale per registrare podcast, vlog, voci fuoricampo e registrazione di musica. Possiede anche dei pattern di registrazione a cardioide per una registrazione di alta precisione e un suono chiaro senza rumori di fondo. E poi, grazie al suo braccio con morsetto regolabile, è possibile sistemare il microfono nel punto più comodo. All’interno della confezione ci sono anche shock-mount di alta fascia, filtro pop a doppio schermo e treppiede. Il suo prezzo di vendita è di 129,99 euro, ma potete acquistarlo a 94,99 euro fino alle 22 di quest’oggi.

Naturalmente, come specificato in precedenza, il microfono della Trust non è l’unico prodotto in offerta, motivo per cui vi invitiamo caldamente a consultare la nostra lista dei prodotti in sconto al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutta l’offerta di Amazon. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

