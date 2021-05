Imperdibili offerte sui notebook ASUS ROG per la Amazon Gaming Week!

Dopo avervi proposto alcuni notebook da gaming a prezzi eccezionali durante l’intensa giornata di ieri, vogliamo oggi ritornare sull’argomento, proponendovi qualche nuova offerta dedicata al mondo dei laptop, con particolare attenzione alle soluzioni Asus ROG, dove per ROG si intende “Republic of Gamers“, i cui prodotti sono focalizzati sullo sviluppo delle soluzioni hardware e software più evolute per il gaming. Ad ogni modo, i modelli ROG non sono gli unici ad essere in offerta, dato che è possibile trovare a prezzi scontanti anche soluzioni più “semplici”, ottimizzate per la produttività.

La Amazon Gaming Week, quindi, arriva a coinvolgere anche i notebook del noto brand, che si è sempre distinto per il suo impegno nel produrre soluzioni in grado di offrire esperienze fuori dal comune per i giocatori e gli appassionati di tutto il mondo. Il numero di modelli da gaming in offerta non è tra i più alti, ma ci sono soluzioni come il ROG Strix Scar 15 che potrebbero interessare molte persone, dal momento che il risparmio è assicurato e parliamo di computer capaci di eseguire i giochi più pesanti alla massima risoluzione.

Ad esempio, questo specifico modello viene proposto a 1.799,00€ invece di 2.299,00€, un risparmio di ben 500€ che sicuramente permetterà ad un pubblico più ampio di poter prendere in considerazione questa soluzione, ideale per chi non vuole avere compromessi durante le sessioni di gioco. Le prestazioni sono garantire dal processore Intel Core i7-10875H e dalla scheda video Nvidia GeForce RTX 2070 Super, mentre per rendere fluide le sequenze di gioco ci pensa lo schermo con frequenza di aggiornamento a 240Hz.

Potenza e stile è ciò che caratterizza il ROG Strix Scar 15, che vanta una tastiera RGB con tasti personalizzabili che, oltre a conferirgli un aspetto eccentrico, vi permetterà di avere una migliore visione dei comandi, a tutto vantaggio di una sessione di gioco straordinaria, la quale può durare anche diverse ore senza che il notebook vada incontro a fenomeni di throttling, dato che ci pensa il sofisticato sistema di raffreddamento Intelligent Cooling di ROG a tenere le temperature sotto una certa soglia.

Sebbene i notebook da gaming Asus ROG in offerta siano pochi, vale comunque la pena visitare la pagina dedicata perché le offerte coinvolgono anche alcuni notebook tradizionali di Asus, nonché quelli pensati per offrire la massima produttività. Detto ciò, in attesa di scoprire le nostre prossime segnalazioni, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!