Amazon Gaming Week: arrivano le offerte sulle costruzioni Halo e Pokémon!

Mentre su Amazon incalzano le offerte sui giochi per PlayStation 5 proposte dalla Amazon Gaming Week, vi segnaliamo ora che grazie a questa promozione dedicata al gaming, per la prima volta in assoluto, Amazon ha deciso di includere in essa anche alcune offerte dedicate ai giocattoli, complice il coinvolgimento del brand Mega Construx, frangia del più noto marchio Mega Bloks che, proponendosi come una valida alternativa al ben più blasonato marchio Lego, ha stretto negli anni alcuni accordi molto interessanti, tra cui figurano quelli con i marchi di Halo, Pokémon e persino Game of Thrones!

Di che stiamo parlando? Di una gamma di costruzioni, molto simili a quelle Lego che, pur non potendo contare sulla stessa qualità tecnica e dei design, si sono comunque conquistati una fetta consistente tra i collezionisti di gadget, specie di quelli legati al mondo dei videogame visto che, prima con Assassin’s Creed, e poi con Halo, i Mega Bloks si sono proposti come una bella idea collezionabile per i fan, specie perché i set più grandi e recenti hanno in qualche modo recuperato quel gap in termini di design che sembrava averli penalizzati nei confronti della concorrenza tanto che, almeno a nostro giudizio, i prodotti come i 2 bellissimi draghi di Game of Thrones non sfigurerebbero su nessuna delle nostre (e ovviamente) vostre mensole.

Ebbene, grazie a questa promozione potrete portarvi a casa uno o più di questi bellissimi set, senza contare che l’offerta messa in piedi da Amazon non si ferma qui e prevede anche, ad esempio, prodotti a marchio Hot Wheels dedicati a Mario Kart, nonché alcuni set giocattolo, ovviamente su licenza, dedicati a Minecraft! Insomma, con questa inattesa offerta della Amazon Gaming Week, grandi e piccoli videogiocatori troveranno pane (e gadget) per i loro denti, ed ecco perché vi invitiamo caldamente a consultare non solo la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera proposta di offerte, così da non perdervi proprio nessuno dei prodotti in offerta.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

