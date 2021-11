In cerca di maglioni brutti per il tuo Natale? Li trovi in sconto su Just Geek!

Ormai ci avviciniamo sempre di più al Natale, tra le varie idee regalo da cercare e quella voglia irrefrenabile di avere degli immancabili capi d’abbigliamento a tema. Per passare le feste nel modo più spiritoso possibile Just Geek, ha deciso di estendere la propria promozione sugli articoli dedicati al periodo natalizio, fino al 6 dicembre.

Gli sconti sui meravigliosi maglioni a tema erano già attivi da qualche tempo, ma, per facilitare i vostri prossimi acquisti, lo store ha deciso di lasciare attivo il ribasso del 20% su tutta la categoria e questo significa una sola cosa: via allo shopping!

Just Geek, per chi non lo sapesse, è uno store specializzato nella vendita di prodotti dedicati a qualsiasi genere di film, serie tv, videogiochi e chi più ne ha più ne metta; in buona sostanza è il “posto sicuro” in cui andare a trovare dei regali per i propri amici, magari appassionati dell’iconica saga di Star Wars, per gli amanti del mondo Marvel, tra fumetti e universo cinematografico, fino allo sconfinato universo videoludico dei Pokémon, solo per fare alcuni esempi: di articoli ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, difficilmente riuscirete a resistere. Ma, come se non fosse già difficile frenare i propri acquisti, lo è ancora di più se i particolarissimi maglioni nerd per Natale sono scontati del 20%!

Per l’amante sfegatato di Star Wars vi segnaliamo l’ Official Star Wars Darth Vader, Christmas Jumper a soli 24,99€ contro i soliti 31,24€ con Darth Vader in primo piano, tra i classici fiocchi di neve natalizi e le altrettanto canoniche strisce rosse a coronare il capo d’abbigliamento; a tema Pokémon invece, da valutare lo splendido Official Pokemon Christmas Jumper a 29,16€ invece di 36,45€, con un Pikachu protagonista della scena e uno splendido cappello rosso da Babbo Natale.

In conclusione, non solo vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo allo store ufficiale Just Geek e a tutti gli splendidi Ugly Jumpers scontati sul sito per un Natale nerd con i controfiocchi

