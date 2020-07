Inizia il sottocosto Unieuro: Tanti smartphone ed elettrodomestici in offerta

A grande richiesta torna il Sottocosto da Unieuro, e come da tradizione portao con se un’ondata di forti sconti su molti prodotti, arrivando ad abbassare i prezzi anche del 50! Avrete tempo fino al 2 agosto per poter aderire a questa iniziativa e comprare smartphone, elettrodomestici e notebook a prezzi super convenienti, e per evitare che la disponibilità di alcuni prodotti possa diminuire, vi consigliamo di cogliere al volo l’occasione!

In questo vasto numero di promozioni presenti, non possiamo far a meno di notare la presenza di molti smartphone, e fra tutti quella del Samsung Galaxy s10 Lite in vendita a 399,00€ contro i 679,00€. Questo eccellente smartphone, grazie al suo ampio display Infinity-O da 6,7″ è in grado di offrire un’esperienza visiva molto coinvolgente, con l’HDR 10+ in grado di ottimizzare la tonalità di colore, migliorando il contrasto e la qualità delle immagini. Il suo processore interno è un Qualcomm Snapdragon, che combinato assieme alla RAM da 8GB, è in grado di offrire prestazioni fluide ed efficienti, e con una memoria interna da 128 GB espandibile fino ad 1Tb con la microSD, lo spazio sul dispositivo non sarà più un problema. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera principale da 48MP, una grandangolare da 12MP ed una macro da 5MP per i piccoli dettagli ed una messa a fuoco anche a pochi centimetri dal soggetto, mentre per quanto riguarda la fotocamera interna invece, è presente un sensore da 32MP in grado di scattare selfie chiari e luminosi in qualsiasi circostanza. La potente batteria da 4.500 mAh è dotata di ricarica ultra rapida, che permette una ricarica completa dello smartphone in appena 30 min, rendendolo perfetto anche per le giornate più intense.

Oltre al Samsung Galaxy S10 Lite, le offerte del Sottocosto di Unieuro sono molte, per questo il nostro invito è come sempre quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa, così da poter trovare l’articolo giusto per le vostre necessità, entro il 2 agosto. In ultimo, prima di lasciarvi sfogliare il catalogo virtuale delle offerte Unieuro, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

