Iniziano i saldi estivi di eGlobalCentral: fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti tech

Anche sullo store di eGlobalCentral sono partite le offerte dei saldi estivi, con sconti che vi permetteranno di acquistare a prezzi davvero convenienti prodotti tech come smartphone, tablet, macbook e smartwatch, nonché tanti articoli dedicati alla fotografia come reflex ed obiettivi.

Tra i tanti prodotti compatibili con le offerte estive, vi consigliamo di dare uno sguardo all’iPhone SE 2020, disponibile ora a soli 474,99 euro anziché 596,00 euro grazie ad uno sconto del 20%. Per chi non lo conoscesse, questo smartphone possiede un processore Apple A13 Bionic abbinato a 3 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sulla parte anteriore del dispositivo troviamo un display LCD da 4,7 pollici con una risoluzione di 750 x 1334 pixel e una fotocamera anteriore da 7 MP, mentre sulla parte posteriore c’è una fotocamera da 12 MP con flash-led.

Un altro smartphone da tenere in considerazione – visto il nuovo prezzo di vendita – è il OnePlus 8 nella sua variante da 12 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna. Questo smartphone vanta un processore Qualcomm Snapdragon 865, che garantisce ottime prestazioni in qualsiasi situazione. Inoltre, questo dispositivo è dotato di un display da 6,55 pollici con una risoluzione in FullHD+ (2400 x 1080 pixel, 402 ppi), una fotocamera anteriore da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore (48 MP, 16 MP e 2 MP). Tutto questo si traduce in 576,99 euro, dopo un corposo sconto del 26% dal suo prezzo iniziale di 776 euro.

Ciò detto, in questo articolo troverete una selezione dei migliori prodotti compatibili con la suddetta promozione anche se, come sempre, qualora vogliate consultare l’intera lista dei prodotti in promozione, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata all’iniziativa. Infine, prima di lasciarvi allo shopping, vi invitiamo a seguirci su Telegram dove potete trovare le migliori offerte sul mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!