iPad Pro, Air e Mini scontati per tutta la settimana su Mediaworld!

Vi segnaliamo che, in occasione di questa penultima settimana di aprile, Mediaworld vi offre la possibilità di acquistare l’intera famiglia di iPad a prezzi scontatissimi! Valida fino al 25 aprile, la promozione è ottima per coloro che vogliono acquistare un dispositivo portatile che si avvicini quanto più possibile alle caratteristiche di un notebook, con la garanzia di qualità ormai consolidata dei prodotti Apple, ma con un occhio attento al portafogli.

Del resto, sebbene esistano ottime soluzioni nel mondo Android, la produttività che offre un iPad non ha eguali. Il merito va alle numerose funzioni e ottimizzazioni che Apple ha introdotto, col tempo, nei suoi tablet, con numerose applicazioni pensate per essere sfruttate su uno schermo molto più grande rispetto a quello di uno smartphone. Detto ciò, la promozione coinvolge gli iPad Mini, Air e Pro, con quest’ultimo che viene proposto a 849,00€ e non ai soliti 899,00€. Certo, uno sconto che non fa fare salti di gioia, ma se teniamo in considerazione la quasi totale assenza di deprezzamento dei prodotti Apple, potrebbe rivelarsi un’ottima occasione di acquisto.

Oltre alle prestazioni leader del settore, iPad Pro vanta un bellissimo display ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120hz e un modulo fotografico in grado di scattare foto quasi come uno smartphone di fascia alta. A tal proposito, vale la pena sottolineare lo scanner LiDAR che, grazie alla sue capacità di misurare in maniera millimetrica la distanza di un oggetto dal tablet, vi permetterà di portare il vostro lavoro professione a nuovi livelli. Un esempio delle sue potenzialità sarà possibile vederlo nelle app pensate per la modellazione 3D, dove la fotocamera di iPad Pro, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, vi permetterà di portare la vostra stanza sullo schermo, per poi aggiungere oggetti e mobili, affinché abbiate un’idea precisa di come sarà il risultato finale.

Sembra fantascienza ma non lo è, dal momento che la tecnologia dello scanner LiDAR è stata usata dalla NASA per la sua missione su Marte, ed è fantastico anche solo pensare che ciò lo si può trovare su un dispositivo portatile come iPad Pro. Ovviamente, i vantaggi arrivano in tutte le app a realtà aumentata, facendo sì che l’esperienza sia ancora più coinvolgente.

Grazie allo scanner LiDAR e a numerose altre caratteristiche, iPad Pro può davvero sostituire un notebook, se non addirittura offrire più possibilità, ed ecco perché riteniamo che la promozione di Mediaworld dedicata agli iPad sia un'ottima occasione per coloro che cercano un tablet in grado di fare la differenza rispetto allo smartphone.

