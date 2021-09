iPhone 12 Pro ad un prezzo super su eBay grazie a questo coupon

Dopo avervi già segnalato tanti ottimi prodotti a prezzi stracciati, come ad esempio il nuovo Huawei Watch 3 scontato di quasi 100€ su Amazon, continuiamo quella che è la nostra quotidiana rassegna dedicata ad offerte e sconti vari, affacciandoci ora a quella che è la proposta di oggi da parte di eBay, sul quale, vi ricordiamo, sarà ancora possibile sfruttare il codice sconto “BACKTOTECH“, e sarà proprio quest’ultimo a permettere di far scendere il prezzo di alcuni prodotti a soglie mai registrate finora.

Il coupon potrà essere usato su tantissimi prodotti della sezione de “Gli Imperdibili” del portale, inclusi gli smartphone e, a tal proposito, siamo sicuri che vi interesserà il nuovo prezzo di iPhone 12 Pro, che si dimezza fino a scendere a 911,99€, grazie anche all’ottimo sconto già applicato precedentemente dal portale, che lo proponeva a 959,99€. Come è facile intuire, attualmente è il prezzo più basso della rete, nonché probabilmente la cifra più bassa mai registrata per acquistare quello che era, fino a pochi giorni fa, lo smartphone top di gamma di Apple.

Nonostante a breve verrà sostituito con il modello di ultima generazione, iPhone 12 Pro resterà ovviamente un dispositivo valido e tra i più potenti e affidabili in assoluto. Vi ricordiamo, infatti, che è dotato del chip proprietario A14 Bionic e di uno schermo OLED ad alta definizione, la cui dimensione di soli 6,1 pollici farà sì che la risoluzione di 1170 x 2532 pixel vi sembrerà ancora più elevata. Con un design premium e materiali resistenti, iPhone 12 Pro è lo smartphone perfetto per i fan Apple, soprattutto ora che il suo prezzo è destinato a calare, come ha appena dimostrato eBay, a seguito della presentazione del nuovo modello.

La potenza per aprire le applicazioni più pesanti non gli manca, così come non manca un comparto fotografico di primissimo livello, dotato di 3 sensori di cui uno dedicato allo zoom ottico. Foto e video saranno spettacolari, soprattutto quest’ultimi, che godono probabilmente della miglior stabilizzazione della categoria, oltre che di una qualità così elevata da permettervi persino di utilizzare lo smartphone per produrre contenuti professionali.

Come sempre, il nostro ultimo suggerimento è quello di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte. Ciò detto, prima però di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete aggiornati giorno dopo giorno sulle ultime offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!